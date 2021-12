Het sportmoment van redacteur Gert Segers: Kevin De Bruyne herinnerde het land er na de verloren troostfinale van de Nations League tegen Italië even aan dat we 'maar België' zijn.

Weet u het nog? Toen de Rode Duivels zich wisten te plaatsen voor het WK in Brazilië raasde er een Rode Duivelsgekte over het land. De Belgische nationale voetbalploeg werd ineens hot en dat na enkele zwarte jaren waarin het geen enkel groot toernooi bereikte.

Ondertussen is deelnemen niet meer voldoende. Waar we op het WK in Brazilië nog groentjes waren, werden we tijdens de laatste kampioenschappen steevast tot de (schaduw)favorieten gerekend. En niet enkel de pers voerde die druk op, ook de Rode Duivels zelf legden de lat enorm hoog. 'We gaan voor de titel', klonk het voor het WK van 2018 en EURO 2020 zowat uit iedere mond.

Maar de rol van favoriet konden onze Rode Duivels nooit volledig inlossen. Behalve op het WK in Rusland, sneuvelden ze telkens in de kwartfinale. Zo ook tijdens het laatste EK, toen Italië de Belgen op alle vlakken aftroefde. En dat was ook weer het geval in de eindfase van de Nations League toen België het onderspit moest delven tegen Frankrijk in de halve finale en in de troostfinale ook nog eens verloor van Italië.

Zou de Duivelsgekte definitief gedaan zijn na zeven jaar? Het ziet er zo naar uit, want het toernooi van de laatste kans lijkt dit jaar gespeeld te zijn. Al geloven de Rode Duivels zelf nog in hun kansen. 'Wij geloven er nog in, maar doen jullie dat ook?', vroeg Yannick Carrasco aan de pers na de verloren wedstrijd tegen Frankrijk begin oktober.

De grootste relativering kwam echter van onze vaandeldrager. Zo vertelde Kevin De Bruyne na de wedstrijd tegen Italië dat we nu ook niet moeten verwachten dat België iedereen wegspeelt. 'We zijn maar België, met alle respect. We moeten een beetje realistisch zijn met de ploeg die we hebben. Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij niet. Daar moeten we eerlijk in zijn.'

De man van Manchester City zette heel België even met de voeten op de grond. Mochten we al die tijd dan niet dromen van een prijs? Geloofden de Rode Duivels zelf wel in hun kansen? Moeten we ons als Belgen opnieuw schikken in een underdogrol na al die jaren van sportieve excessen?

Misschien is de uitspraak van KDB wel wat het België-syndroom. De echte winnaarsmentaliteit ontberen we en een dikke nek hebben we al zeker niet. Een dergelijke uitspraak zou je bijvoorbeeld nooit horen uit de mond van een Nederlander, die maar met 6 miljoen inwoners meer zijn dan België.

Maar de toekomst van het Belgisch voetbal is het niet eens met de uitspraak van De Bruyne. Zo vertelde Beloftenkapitein Amadou Onana even later in Sport/Voetbalmagazine het volgende: 'Wanneer we met het nationaal jeugdelftal een wedstrijd spelen tegen Frankrijk of Engeland, voelen we ons niet minderwaardig. Dat is normaal, want ik ben opgegroeid met een Belgische nationale ploeg die aan de top staat. Ik kan me zelfs niet voorstellen dat we opnieuw een middelmatige ploeg worden.'

Het is binnenkort aan hen om te tonen dat we niet 'maar' België zijn. En wie weet komt er wel opnieuw een gekte rond de nationale ploeg. We kunnen het alleen maar hopen.

'We zijn maar België.' Ga jij akkoord met de uitspraak van Kevin De Bruyne? pic.twitter.com/3hrDb6G4gN — SportVoetbalmagazine (@SportVoetbal) October 13, 2021

