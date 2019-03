Onzekerheid troef bij Waasland-Beveren

Hoe ga je in contractbesprekingen om met Operatie Propere Handen en een nu nog onduidelijk eindverdict? Het zijn problemen voor de verdere uitbouw van Waasland-Beveren.

Met een uitwedstrijd bij Zulte Waregem zaterdag begint Waasland-Beveren aan een zoveelste rondje play-off 2. Zulte Waregem was ook vorig seizoen in de groep de tegenstander, net als Kortrijk en Royal Excel Mouscron. De Waaslanders eindigden toen voorlaatste in de groep, met slechts twee zeges en in totaal 8 op 30. Beschamend was toen de 8-0 in Waregem, waar het aan de rust al 5-0 stond. Het devies dit seizoen: spelers testen maar vooral niet meer zo afgaan als toen. Op de laatste speeldag, thuis tegen Kortrijk (ook al verloren met 1-3) zat Sven Vermant, ontslagen na de pandoering, zelfs al niet meer op de bank. Die match werd gecoacht door assistent Dirk Geeraerd.

Deze week worden de besprekingen rond de toekomst van Adnan Custovic hernomen. Dat moet uitmonden in een nieuw contract. Custovic moet jongens die nog maar weinig speelden, een kans geven om zich te tonen, maar er wel over waken dat zijn ploeg competitief is. In de spits krijgt Stefan Milosevic, uitstekend op Standard, een nieuwe kans. Idem dito voor Alexis Gamboa, de centrale verdediger uit Costa Rica, die al startte tegen Zulte Waregem en Standard in de competitie en in de play-offs zal moeten tonen wat hij in zijn mars heeft.

Het hoeft niet te verbazen dat Nana Ampomah op veel belangstelling kan rekenen. Antwerp heeft interesse, KRC Genk ook en mocht Philippe Clement straks naar Club Brugge verhuizen, allicht ook de West-Vlamingen. Ook KAA Gent, dat al Louis Verstraete en Franko Andrijasevic aan Waasland-Beveren uitleende, is kandidaat. Zijn transfer zal sowieso geld in het laatje brengen, er is al een bod binnen van 3 miljoen. Davy Roef kreeg een heel goed voorstel, maar wacht nog af. Een uitspraak in Operatie Propere Handen bemoeilijkt op dit moment de werking, beseft men in Beveren. Er wordt gescout voor volgend seizoen, maar de vraag is: in welke afdeling speelt de ploeg dan? En ook: kan je dat oplossen met clausules in contracten van nieuwelingen? Of moet je wachten tot de bond iets beslist? Maar tegen die beslissing kan eventueel nog beroep aangetekend worden...