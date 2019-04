'Onzin dat fans enkel Coucke viseren, de terugval van Anderlecht is al veel langer ingezet'

Elke maandag blikt Sport/Voetbalmagazine terug op het voorbije sportweekend. Deze week heeft redacteur Peter T'Kint het over de crisis bij Anderlecht, het belang van Malinovskyi voor Genk en de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

Anderlecht verliest in eigen huis van Club en vervolgens van Antwerp. Het begint zo met een 0 op 9 naar PO1. De fans vragen om het ontslag van voorzitter Coucke. Kan paars-wit deze negatieve tendens nog omkeren?

PETER T'KINT: Weinig supporters geloven erin, bleek al uit de voorverkoop van de abonnementen bij de start van de play-offs en de over de schreef gaande reacties van de fans zondagavond voor de poorten van het stadion. Ze viseren Marc Coucke, maar moeten zich eigenlijk ook afkeren van de weg die het instituut Anderlecht de laatste paar jaren al was ingeslagen. Het valt te vrezen dat het op korte termijn niet meer zal keren. In elke wedstrijd van PO1 tot dusver had Anderlecht goeie momenten, maar ook dan had je altijd het gevoel dat ze zeer kwetsbaar waren.

