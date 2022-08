Op bezoek bij het Noorse Lilleström heeft Antwerp een 1-3 zege geboekt in de heenmatch van de derde kwalificatieronde van de Conference League. Dinis Almeida (5.) bracht de bezoekers al snel op voorsprong, Magnus Knudsen (45.+3) vergalde het feest vlak voor rust. Maar dankzij twee goals van Radja Nainggolan (50., 87.) mag het in de terugwedstrijd niet meer misgaan voor Antwerp.

In het Arasen-stadion kende het team van Mark van Bommel een droomstart. Na een hoekschop van Miyoshi kopte Almeida al in de vijfde minuut raak. De bezoekers hadden de touwtjes in handen tegen een pover Lilleström, dat te slordig speelde. Het overwicht van Antwerp werd echter niet vertaald in zuivere doelkansen. Op slag van rust hingen de bordjes dan toch in evenwicht. Nainggolan leed balverlies, waarna Kairinen met wat geluk de bal tot bij Knudsen kreeg. Die verschalkte Butez, de Antwerp-doelman slikte zijn eerste doelpunt in vijf matchen.

Lilleström probeerde op zijn elan voort te gaan. Vroeg in de tweede helft haalde Ibrahimaj uit vanuit een scherpe hoek, Butez bracht redding. Een meevaller voor Antwerp was het inleveren van Pettersson aan Miyoshi. De Japanner zette voor, Balikwisha liet de bal slim passeren waardoor Nainggolan eenvoudig de tweede Antwerpse treffer kon laten optekenen. Een kwartier voor affluiten kwam Antwerp goed weg. Fridjonsson kon de bal net niet in doel glijden. Opnieuw Nainggolan zorgde echter voor wat ademruimte, van aan de zestienmeter krulde hij het leer in doel: 1-3. De ingevallen Scott zorgde ei zo na nog voor de 1-4, zijn schot werd van de lijn gekeerd door Ranger.

Antwerp was zonder Toby Alderweireld naar Noorwegen afgezakt. De aanvoerder sukkelt met enkele kwaaltjes.

De return is volgende week donderdag om 19u30 geprogrammeerd op de Bosuil. De supporters van Lilleström zijn dan niet welkom, het gevolg van een UEFA-sanctie vanwege ongeregeldheden in de vorige ronde tegen het Finse SJK. Weet Antwerp Lilleström uit te schakelen, dan wacht in de laatste voorronde (play-offronde) het Turkse Istanboel Basaksehir of het IJslandse Breidablik.

Antwerp was in de tweede voorronde te sterk voor het Kosovaarse Drita. De heenmatch eindigde op 0-0, waarna The Great Old met 0-2 ging winnen in Kosovo.

