Vanavond voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland gaan ook de Rode Duivels met een statement over het WK in Qatar en de wantoestanden daar het veld opstappen. Hoe die er zal uitzien, is nog niet bekend. Dat melden verschillende Belgische media.

Nadat vorige maand de Britse krant The Guardian met een onderzoek naar buiten kwam, waaruit bleek dat 6.500 mensen gestorven waren bij de bouw van infrastructuur voor het WK in Qatar, reageerde de volledige voetbalwereld verontwaardigd. Nieuw was het allemaal niet, maar het onderzoek zette de problematiek van de mensenrechten in Qatar wel opnieuw op de internationale agenda.

Noorwegen was de eerste die een uitsgesproken mening had. Daar bundelden een aantal clubs de krachten voor een boycot te organiseren, waar het parlement later dit jaar over zal beslissen. Bij de internationale break kwamen ook de spelers van de nationale ploeg met een statement het veld op tegen Gibraltar. 'Respect. On and off the pitch.'

Even later werd dat voorbeeld ook gevolgd door Duitsland. Daar verfden de spelers zelf de letters 'Human Rigths' op een t-shirt waarmee ze het veld opkwamen. En tot slot kwam ook Nederland aan de aftrap tegen Letland met 'Football supports Change'. Een ietwat voorzichtige boodschap die niet overal even euforisch werd onthaald, maar wel een statement.

Bij de Rode Duivels en de Belgische voetbalbond bleef het echter lange tijd stil. CEO Peter Bossaert vertelde dan wel aan verschillende media dat een 'boycot niet op tafel ligt, want dan zijn de arbeiders voor niets gestorven'. Maar van een statement van de Rode Duivels, nochtans de nummer 1 van de wereld, was lange tijd geen sprake.

Tot vanavond dus, want België zal een statement maken voor de thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland. Wat die precies zou inhouden, wou de KBVB niet melden. Maar het zal vanavond misschien wel eens de moeite waard kunnen zijn om vroeger de tv aan te zetten.

