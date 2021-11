Sporting Charleroi heeft zaterdagavond op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 (rust: 0-2) gewonnen op bezoek bij Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand.

Charleroi drukte de thuisploeg al snel met de neus op de feiten, door in de beginfase een dubbel salvo af te vuren. Amper drie minuten stonden er op de teller toen draaischijf Ryota Morioka Cercle-doelman Thomas Didillon te grazen nam met een gekruist schot. Vijf minuten later verdubbelde Loïc Bessile de voorsprong van de bezoekers. Er volgden kansen aan beide kanten, maar gescoord werd er niet meer tot de laatste minuut van de reguliere speeltijd en de aansluitingstreffer van Jesper Daland, maar die kwam te laat voor Cercle, dat met tien punten op de voorlaatste plaats blijft.

Charleroi blijft na de zevende zege van het seizoen verder oprukken en kampeert naast KV Mechelen op een met 26 punten gedeelde vierde plaats. Zaterdagavond staan er met OHL-Seraing, Zulte Waregem - AA Gent en Standard - Eupen nog drie duels op het programma op deze vijftiende speeldag.

Vrijdagavond liep landskampioen Club Brugge in de openingswedstrijd op bezoek bij KV Mechelen tegen zijn tweede nederlaag van het seizoen aan.

Club blijft met 27 punten sowieso derde, maar ziet mogelijk wel Antwerp (27) en leider Union (30) verder uitlopen.

The Great Old gaat zondag op bezoek bij STVV, Union trekt naar de Kust voor een duel met KV Oostende. Anderlecht - KV Kortrijk en Beerschot - Racing Genk zijn de overige twee duels op zondag.

