Na spelersmakelaar Christophe Henrotay is nu ook Herman Van Holsbeeck opgepakt voor verhoor in een dossier rond financiële fraude in het voetbal.

Donderdagochtend is ex-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeekc opgepakt voor verhoor in een dossier van financiële wanpraktijken in het voetbal. Momenteel wordt hij verhoord door een onderzoeksrechter. In hetzelfde dossier werden woensdag in Monaco en Luik ook al spelersmakelaar Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux opgepakt.

Het dossier staat los van de zogenaamde 'Operatie Propere Handen', waarvoor Van Holsbeeck ook al twee keer werd ondervraagd, en is een vervolg van de inval in de zetel van Anderlecht en de Belgische Voetbalbond eerder dit jaar. Van Holsbeeck en Henrotay worden verdacht van witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming.

Herman Van Holsbeeck is een routinier in het Belgische voetbal. Als manager van RSC Anderlecht was hij 15 jaar, van 2003 tot 2018, aan de slag onder voorzitter Roger Vanden Stock. In die tijd werd Anderlecht acht keer kampioen, maar nadat Marc Coucke de club overnam, moest Van Holsbeeck plaats ruimen voor Luc Devroe, die ondertussen al vervangen werd door Michael Verschueren. Voor zijn passage bij Anderlecht was hij ook al aan de slag bij Lierse en RWDM.