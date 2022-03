Op de 31e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is Club Brugge zaterdagavond met 1-3 (rust 1-2) gaan winnen in Oostende.

Sargis Adamyan opende in de 17e minuut de score voor Club Brugge. Frederik Jäkel bracht Oostende vijf minuten later al terug langszij. Met zijn tweede van de avond zorgde Adamyan er in de 32e minuut voor dat de bezoekers toch met een voorsprong konden gaan rusten. De twee Brugse doelpunten volgden op blunders bij Oostende.

In de tweede helft werd het nog 1-3 door een owngoal van doelman Kjell Scherpen (63e).

Leider Union won vrijdag al met 1-4 bij Oud-Heverlee Leuven. Het verschil tussen de nummers een en twee blijft zo zeven punten. Brugge heeft heeft op zijn beurt zeven punten voor op Antwerp en acht op RSC Anderlecht, die elkaar zondag in Anderlecht partij geven om de derde plaats.

