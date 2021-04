Waasland-Beveren hoeft de hoop op een verlengd verblijf in de hoogste nationale voetbalafdeling nog lang niet op te geven.

Op de 32e speeldag gingen de Waaslanders zaterdag met 0-2 winnen op het veld van Oostende, dat een bijzonder slechte zaak deed in de strijd om play-off I.

Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Danel Sinani (23e) en Michael Frey (41e) scoorden. Sinani stond nog geen tien minuten op het veld toen hij de score opende. Na een kwartier was hij de geblesseerde Aboubakary Koita komen vervangen.

Net voor rust leek Andrew Hjulsager de aansluitingstreffer te scoren, maar zijn doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat doelman Nordin Jackers gehinderd werd.

Oostende beëindigde de wedstrijd met negen. Frederik Jäkel kreeg in de 77e minuut een tweede geel, Makhtar Gueye in de slotminuut rechtstreeks rood.

Waasland-Beveren blijft laatste, maar naderde wel tot op één punt van Cercle Brugge en heeft bovendien nog een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden te goed.

Oostende is vierde, op 21 punten van Club Brugge, vijf van Antwerp en één van Genk, maar kan maandag op die cruciale plaats voorbijgegaan worden door RSC Anderlecht, dat dan op verplaatsing bij Antwerp speelt.

Op de 32e speeldag gingen de Waaslanders zaterdag met 0-2 winnen op het veld van Oostende, dat een bijzonder slechte zaak deed in de strijd om play-off I.Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Danel Sinani (23e) en Michael Frey (41e) scoorden. Sinani stond nog geen tien minuten op het veld toen hij de score opende. Na een kwartier was hij de geblesseerde Aboubakary Koita komen vervangen. Net voor rust leek Andrew Hjulsager de aansluitingstreffer te scoren, maar zijn doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat doelman Nordin Jackers gehinderd werd. Oostende beëindigde de wedstrijd met negen. Frederik Jäkel kreeg in de 77e minuut een tweede geel, Makhtar Gueye in de slotminuut rechtstreeks rood. Waasland-Beveren blijft laatste, maar naderde wel tot op één punt van Cercle Brugge en heeft bovendien nog een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden te goed. Oostende is vierde, op 21 punten van Club Brugge, vijf van Antwerp en één van Genk, maar kan maandag op die cruciale plaats voorbijgegaan worden door RSC Anderlecht, dat dan op verplaatsing bij Antwerp speelt.