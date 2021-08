AA Gent heeft zondagavond de slotwedstrijd van de derde speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (1-0) verloren bij KV Oostende.

In een weinig memorabele wedstrijd scoorde Makhtar Gueye een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd het enige doelpunt. Voordien hadden beide teams wel kansen gehad, maar was het voetbal te rommelig om echt veel dreiging te veroorzaken. Het was geen goede dag voor Oostende-winger Indy Boonen: zonder tegenstander in de buurt ging hij na 54 minuten neer, met wat op het eerste gezicht een zware blessure aan het rechterbeen lijkt.

In het wedstrijdbegin had Boonen de thuisploeg ei zo na op een 1-0 voorsprong gezet, Gent-doelman Sinan Bolat had een uitstekende parade in huis op zijn afgeweken schot.

Magere serie van Gent

Een Gentse belegering van de Oostendse zestien leverde in het slot niets meer op. Een knal van Alessio Castro-Montes zoefde via een Oostends been nog nipt naast.

AA Gent blijft zo achter met een één op negen en is aan bezinning toe, ook al na het magere 2-2 gelijkspel van eerder deze week tegen Rigas in de voorrondes van de Conference League. KV Oostende nestelt zich met zes op negen naast promovendus Union en KV Kortrijk bovenaan het klassement.

In een weinig memorabele wedstrijd scoorde Makhtar Gueye een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd het enige doelpunt. Voordien hadden beide teams wel kansen gehad, maar was het voetbal te rommelig om echt veel dreiging te veroorzaken. Het was geen goede dag voor Oostende-winger Indy Boonen: zonder tegenstander in de buurt ging hij na 54 minuten neer, met wat op het eerste gezicht een zware blessure aan het rechterbeen lijkt. In het wedstrijdbegin had Boonen de thuisploeg ei zo na op een 1-0 voorsprong gezet, Gent-doelman Sinan Bolat had een uitstekende parade in huis op zijn afgeweken schot. Een Gentse belegering van de Oostendse zestien leverde in het slot niets meer op. Een knal van Alessio Castro-Montes zoefde via een Oostends been nog nipt naast. AA Gent blijft zo achter met een één op negen en is aan bezinning toe, ook al na het magere 2-2 gelijkspel van eerder deze week tegen Rigas in de voorrondes van de Conference League. KV Oostende nestelt zich met zes op negen naast promovendus Union en KV Kortrijk bovenaan het klassement.