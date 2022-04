Oostende met tien naar winst bij Eupen: 0-2

Op de 34ste en laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League nam AS Eupen het in eigen huis op tegen KV Oostende. Eupen moest zes spelers missen, bij de kustploeg zaten er zeven spelers niet in de selectie. De bezoekers, die lang met tien speelden, wonnen de partij met 0-2.

Alessandro Albanese viert de tweede goal van Oostende