Oostende heeft zijn derde zege op vier wedstrijden behaald tegen Seraing. Het werd 2-3. De Kustboys komen zo zelfs mee aan de leiding. Eupen won thuis tegen Sint-Truiden (2-1).

Na een twijfelachtig begin van de wedstrijd leek het Oostende dat het beste voor de dag kwam. Uiteindelijk nam Seraing over na 20 minuten en kreeg daarna ook enkele goede kansen, erg vaak van de voet van Maziz. Het was uiteindelijk diezelfde Maziz (45.+4) die in de toegevoegde tijd van de eerste helft met een knappe vrije schop voor de 1-0 zorgde.

Vlak na rust zette Oostende de bordjes meteen weer gelijk. Gueye (47.) maakte knap af. Nog geen twee minuten later kon Oostende zelfs op voorsprong klimmen. Na wat geknoei bij Seraing mocht Thierry Ambrose (49.) de 1-2 binnenduwen.

Problemen dan bij Oostende wanneer Amade tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Maar met z'n tienen slaagde Oostende er toch in te scoren via Bätzner (73.).

Seraing ging met een mannetje meer nadrukkelijk op zoek naar de zege. Maziz (83.) kon nog zijn tweede van de vooravond maken, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. Door de zege komt KVO mee aan de leiding.

Eupen

Eupen klopte STVV in eigen huis met 2-1. STVV begon het beste aan de wedstrijd, maar het was wel Eupen dat zich op voorsprong hees via Boris Lambert (21.). STVV bleef in de eerste helft wel de gevaarlijkste, maar scoren lukte niet.

Ook na rust bleef STVV de sterkste ploeg. Dat loonde uiteindelijk pas in de 65e minuut dankzij een goal van Balongo. Lang kon STVV echter niet genieten. In minuut 74 zette Jonathan Heris Eupen opnieuw op voorsprong. Eindstand 2-1. Dankzij de zege springt Eupen (8 punten) naar de tweede plek in het klassement.

