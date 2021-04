Op de 33e speeldag in de Jupiler Pro League is Oostende zondag met 1-2 gaan winnen op het veld van Beerschot. Bij de rust stond de thuisploeg nog 1-0 voor.

Loris Brogno opende de score in de 23e minuut. Diep in de tweede helft bezorgden Marko Kvasina (81e) en Jelle Bataille (84e) Oostende alsnog de drie punten. Die had de kustploeg absoluut nodig om nog niet uitgeteld te zijn voor een plaats in play-off I.

Oostende is nu vijfde in de stand, op drie punten van RSC Anderlecht en twee van Antwerp, dat maandag nog naar Moeskroen trekt. Volgende week geeft Oostende op de laatste speeldag Cercle Brugge partij. Anderlecht speelt dan op verplaatsing bij Sint-Truiden en Antwerp ontvangt Racing Genk.

Beerschot heeft na de nederlaag tegen Oostende nog altijd een punt nodig om zeker te zijn van een plaats in play-off II. Dat moet het op het veld van Standard zien te rapen. (Belga)

