Oostende-voorzitter Peter Callant: 'Rentabiliteit is niet belangrijker dan geluk of de klant'

Peter Callant over...

... de reden van zijn mediaschuwte de voorbije maanden:

'Omdat ik zo bén, ook in het management van mijn bedrijf. En dat zal niet veranderen. Het is niet de bedoeling dat ik na de match liedjes zal zingen. (lacht) Als je een voetbalclub koopt, dan weet je dat de impact van de media groot zal zijn. En als de vorige eigenaar Marc Coucke was, dan is dat maal twee. Bij de kranten hebben ze veel moeten schrijven, ik heb vooral gelezen. De afspraak met Marc was dat we het exacte bedrag van de overname niet bekend zouden maken. De reacties waren niet altijd even aangenaam, neen, maar ik heb vooral tijd geïnvesteerd in ons transparant licentiedossier. Je bent wie je bent - bescheiden - en je moet altijd de tijd nemen om naar iets te kijken. Ik wilde geen uitspraken doen waar ik later zou moeten op terugkeren. Ik voel dat we ook in Oostende het verschil kunnen maken met ons DNA, dat zie ik op de gezichten van medewerkers en supporters. Rentabiliteit is in het bedrijf niet belangrijker dan geluk of de klant, dat hebben we ook in de cultuur van de club geïnstalleerd en proberen we ook in de rekrutering door te trekken.'

... zijn plannen met en doelstellingen voor KV Oostende:

'We blijven een subtopper die zijn best zal doen om af en toe eens zesde te eindigen, maar een tiende plaats is ook perfect. Ik wil óók elke week winnen, maar je moet je plaats kennen. Maar vooral: we willen iedereen - supporters, sponsors, medewerkers - gelukkig maken. Ons businessmodel, waarbij de helft van de inkomsten van sponsors en zakenrelaties komt, is succesvol en dat zullen we verderzetten en versterken, maar we zullen nog meer inzetten op netwerken en relatiemarketing. We willen verbinden - een heel mooi woord. Ook met de supporters, voor wie we acties - gratis maatjes of spaghetti - organiseerden en dat nog zullen doen. Ik heb tussen hen gestaan en gevoeld dat ze gelukkig zijn, omdat de club weer iets échter KVO is geworden. De infrastructuur is goed, op maat van KV Oostende. We zitten met een budget van iets meer dan 16 miljoen, waarmee we op de zesde of zevende plaats staan, maar als ik kijk naar ons team van medewerkers zitten we écht in de top zes.'

... de aanstelling van Hugo Broos en Gert Verheyen:

'Hugo straalt rust, standvastigheid en integriteit uit. Ik probeer ook in voetbal zekerheid te zoeken, bij Hugo vond ik dat. Dat had ik ook met Gert Verheyen. Na ons gesprek zei hij: 'Peter, ik voel iets.' Gert is ook een gevoelsmens. Hij had met andere eersteklassers gesproken, maar het ging niet over de essentie. Wij praatten niet over geld of over voetbal, maar probeerden elkaar te ontdekken. Wie ben je? Wie ben ik? Voelen we elkaar aan? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dat had Gert in die andere gesprekken niet gevoeld. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar ik kies voor een formule waarvan ik denk dat we in de toekomst succesvoller kunnen worden. Eerst kijken naar de binnenkant, dáár verbinding proberen te maken en pas later over de buitenkant - zoals bijvoorbeeld de loonfiche - spreken. De relatie tussen Hugo, Gert en ik zit goed. Er is wekelijks overleg, op een vaste dag en vast uur, maar we horen elkaar dagelijks.'