Elke maandag blikken we terug op het voorbije sportweekend. Steve Van Herpe heeft het over de PO1-kansen van Anderlecht, de onoverwinnelijkheid van Club Brugge en de trainerswissel bij FC Barcelona.

1) Anderlecht verloor met 1-2 van Club Brugge. Is het nu helemaal uitgeteld voor play-off 1?Steve Van Herpe: 'Dat zou ik niet zeggen. Op basis van het voetbal dat het zondag op de mat legde, denk ik dat het zeker nog kan. Het bracht Club Brugge aan het wankelen met een flitsende Saelemaekers, een hard werkende Chadli en een onverzettelijke Kompany. Het debuut van Antoine Colassin in de spits en Jeison Murillo op de rechtsachter was veelbelovend en zelfs Zulj misstond eens niet in dit elftal.' 'De kloof met de zesde plaats, waar KV Mechelen en KRC Genk staan, bedraagt zeven punten. Anderlecht neemt het in zijn acht resterende wedstrijden nog op tegen twee rechtstreekse concurrenten voor play-off 1: KV Mechelen en Zulte Waregem, twee ploegen die niet meer in de flow lijken te zitten. Malinwa pakte in zijn laatste drie wedstrijden 1 op 9, Essevee 0 op 9. Anderlecht deed beter: tegen Genk, Antwerp en Club Brugge haalde het 4 op 9.''Onderschat ook het effect van een aanjager als Kompany niet. Hij is iemand die tot de laatste snik zal strijden en de rest van de ploeg daarin zal meetrekken.' 2) Op Club Brugge staat dit seizoen geen maat. Met tien punten voorsprong op de nummer twee - KAA Gent en Antwerp - kunnen we een nieuwe titel voor blauw-zwart al opschrijven?'Als Club zo doorgaat, zou play-off 1 inderdaad overbodig kunnen worden, hoewel je met die halvering van de punten nooit weet. Je krijgt wel het gevoel dat ze onoverwinnelijk zijn. Met Gouden Schoen Hans Vanaken als draaischijf. Alles oogt bij hem zo natuurlijk en zo vloeiend. Het is een plezier om hem bezig te zien, hoewel ik vond dat hij tegen Anderlecht soms heel laag de bal kwam opvragen. Ik zou hem liever wat hoger het verschil zien maken.''Opmerkelijk: Vanaken is sinds zijn komst naar Club Brugge in 2015 nog nooit geblesseerd geweest. In zijn eerste seizoen voetbalde hij nog een beetje in de schaduw van Victor Vázquez, maar daarna speelde hij nagenoeg alles. Ongelooflijk dat iemand zoveel regelmaat aan de dag kan leggen en zo'n lange periode een bepaald niveau kan halen.''Ook naast de rol van Philippe Clement kan je niet kijken. Wat hij neerzet als trainer, is heel straf. Waasland-Beveren laten swingen, Genk kampioen maken en nu Club Brugge naar ongekende hoogten stuwen. Dat is ongezien. Hij lijkt me een heel moderne trainer die alle aspecten van het vak beheerst: niet alleen het fysieke, tactische en technische, maar ook en vooral het psychologische. Zo is het opvallend hoe een speler die naar de kant wordt gehaald, van hem meteen tekst en uitleg krijgt.''De enige bedenking: in het begin van zijn trainerscarrière kreeg hij nog lof omdat hij nooit in de clinch ging met scheidsrechters. Daarin heeft hij een bocht van 180 graden gemaakt, zoals zijn gele kaart tegen Anderlecht bewees. Wat mij betreft, mogen de scheidsrechters in het voetbal veel beter beschermd worden. Al dat geleuter en onder druk zetten door spelers en trainers moet direct én streng bestraft worden. Het zou een voorbeeld kunnen zijn voor het jeugdvoetbal in provinciale reeksen. Daar krijgen de arbiters, die soms letterlijk uit het publiek geplukt worden, vaak heel wat bagger over zich heen. Dat zou niet mogen.'3) FC Barcelona ging over tot een trainerswissel. Was dat eigenlijk écht nodig?'Ja, maar er is meer nodig dan dat. De club blijft hinken op twee gedachten: inzetten op de opleiding of sterspelers aankopen. Voorlopig gaat het op beide vlakken de mist in. De transfers van de laatste jaren zijn zelden een schot in de roos geweest. Denk maar aan Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Kevin-Prince Boateng en zelfs Antoine Griezmann. Er lijkt geen enkele lijn in het transferbeleid te zitten. Er werd al veel geld verspild, maar geld is bij Barcelona geen probleem.' 'Daarnaast is er de toevoer van talent uit La Masía, het opleidingscentrum. Dat talent is er wel, maar krijgt veel te weinig speelkansen. Als je ziet dat de 22-jarige Carles Aleñá nu ook al eieren voor zijn geld kiest en uitgeleend wordt aan Real Betis, is dat een teken aan de wand.''Natuurlijk: Barça is niet verplicht om die jonge jongens zoveel mogelijk te laten spelen om ze later te kunnen doorverkopen, zoals bij pakweg Ajax wel het geval is.''Met Quique Setién is er nu een coach die bij zijn aanstelling al zei dat hij meer kansen zou geven aan jeugdspelers, zoals zijn grote voorbeeld Johan Cruijff dat deed. Setién beweert zelf dat hij pas begreep hoe voetbal in elkaar zat toen hij het Barça van Cruijff zag spelen. De Verlosser zou daar zelf over zeggen: 'Je gaat het pas zien als je het door hebt.' De komende weken zullen we wel zien in hoeverre Setién het door heeft.'