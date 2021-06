Leander Dendoncker staat aan de vooravond van zijn eerste grote toernooi als titularis bij de Rode Duivels. De Krant van West-Vlaanderen ging daarvoor spreken met vader Dirk, moeder Katrien en broers Lars en Andres. Een voorsmaakje.

Intussen telt Leander al meer dan honderd wedstrijden in de Premier League en verlengde hij eind vorig jaar zijn contract bij Wolverhampton. Lars, bij Club vanaf de U9 ploegmaat van Charles De Ketelaere, zat bij Brighton al twee keer op de bank van het eerste elftal en mag volgend seizoen in de voorbereiding meetrainen met Leandro Trossard & co.

Dirk : 'Lars, die mag je overal achterlaten, die past zich heel snel aan.'

Katrien : 'Hij is altijd al zo geweest. Lars is enorm gefocust. Net toen hij vorig seizoen bij Club heel goed aan het spelen was, viel hij in de Youth League tegen Real Madrid drie maanden uit met een schedelbreuk.'

Dirk : 'Kop tegen kop. De eerste minuten kwam hij niet bij en... dat doet toch maar raar als je daar als ouder op staat te kijken.'

Katrien : 'Daarna scheidden de wegen tussen Club en Lars.'

Dirk : 'In Brighton kenden ze hem al van het EK U17. Ze zijn hem altijd blijven volgen.'

Katrien : 'Hij woont er met zijn vriendin in een bijhuisje in de tuin van mensen die jonge spelers opvangen. Vlakbij het oefencomplex, dat met 22 velden en een indoorhal precies een dorp op zich is.'

Dirk : 'Het is een beer geworden intussen. In Engeland maken ze er beren van, hé.' ( lacht )

Katrien : 'Op een dag hadden ze afgesproken in Londen. Leander had Lars al een maand of vier niet meer gezien en belde ons 's avonds: Amai, wat een beest is hij geworden! Lars is enorm bezig met voeding. Hij volgt daar ook cursussen voor.'

Dirk : 'Hij kokkerelt ook veel.'

Katrien : 'Dan stuurt hij ons foto's van zijn gerechten.'

Dirk: 'Zijn vetpercentage bedraagt nog maar 8 procent.'

Katrien : 'De thuiswedstrijden van de U23 zenden ze rechtstreeks uit op de site van Brighton, dus die kunnen we via de computer volgen.'

Dirk : 'Van Leander kunnen we alle wedstrijden zien via Play Sports.'

Katrien : 'Met vier bepalende spelers die langdurig geblesseerd waren, was het voor Wolverhampton een lastig seizoen.'

Dirk : 'Leander moest veel depanneren. Op het middenveld speelde hij zowel in een verdedigende als een aanvallende rol en hij stond ook een hele tijd achterin.'

Katrien : 'Als je geen verdediger bent, is dat heel ondankbaar.'

Dirk : 'Hopelijk kunnen ze bij de nationale ploeg nog wat aan automatismen werken. In een EK moet je sowieso kunnen groeien.'

Katrien : 'Ze hebben ooit ook wel de ambitie gehad om coureur te worden, maar ze mochten niet van mij. Op een voetbalveld kan het ook fout gaan, dat zagen we anderhalf jaar geleden bij Lars, maar het is toch veiliger dan op straat koersen. Ik mag het niet gedroomd hebben!'

Lars, de jongste, zal dat even later bevestigen. 'Waren we geen voetballer geworden, dan waren Leander en ik coureur geworden.' Van klein af was hij vooral geïnspireerd door Leander, die al op jonge leeftijd naar de hoofdstad verhuisde en toonde dat het mogelijk was om zich vanuit de boerderij een weg naar de top te banen. 'Ik zal er alles aan doen om in het profvoetbal te geraken', zegt hij.

