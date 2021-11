Vijf jaar geleden opende Mathieu Nayis zijn eerste kapsalon in Anderlecht. Niet veel later liepen de Rode Duivels er de deur plat. Vandaag kunnen de spelers van de nationale ploeg op diverse locaties terecht, want de Brusselaar met Aramese roots opende enkele maanden geleden zijn zesde zaak.

Als je al vijf jaar lang bij de Rode Duivels het haar doet van achttien spelers van de kern, dan mag je je wel zo'n beetje 'de kapper van de nationale ploeg' noemen. Nochtans heeft Mathieu Nayis geen contract met de Belgische voetbalbond; hij heeft het allemaal aan zichzelf te danken. Waarom denk je dat er zoveel sterren en voetballers naar je toe komen? En speelde het feit dat jouw eerste kapsalon in Anderlecht gevestigd was daarbij een rol? Mathieu Nayis: 'Het was vooral mijn mindset en mijn manier van werken die in 2015 nieuw was in België en voor een soort van revolutie zorgde die heel wat grote namen aantrok.' Hoe is jouw manier van werken dan anders? Nayis: 'Laat mij gewoon doen en het eindresultaat is veel beter dan wat de klant oorspronkelijk verlangde.' Herinner je je nog de eerste Rode Duivel die je mocht kappen? Nayis: 'Van de spelers die actueel spelen, was dat Youri Tielemans. Je moet weten dat ik heel erg in God geloof en dat ik niet zozeer mensen verafgood. Een gewone sterveling zal ik even zeer respecteren dan pakweg Eden Hazard. En als je Eden Hazard heet en mij respectvol behandelt, dan zal ik me nog meer verlagen dan dat je Lionel Messi bent. Ik ben altijd zo opgevoed. Het is mijn mentaliteit, maar ik was zeker nerveus toen ik Youri Tielemans voor het eerst mocht kappen. God heeft me enerzijds het geluk gegeven dat ik sta waar ik nu sta, maar ik moet het ook allemaal waarmaken en werken om dat geluk af te dwingen. Ik denk dat ik die kans op dat moment verdiende. Op het moment zelf heb ik altijd een beetje stress, maar het is vooral nadien wanneer ik klaar ben en ga slapen dat het pas tot me doordringt: oh wow, Jean-Claude Van Damme zat net in mijn kappersstoel. Op het moment zelf ben ik me daar minder bewust van.' De meeste Rode Duivels spelen in het buitenland. Betekent dit dat je regelmatig ter plekke gaat of kap je hen als ze in België zijn? Nayis: 'Voor covid-19 verplaatste ik me heel vaak, maar nu kap ik de Duivels vooral als ze in het land zijn. Laat ons zeggen dertig procent van de keren kap ik in het buitenland, zeventig procent in eigen land.' Hoe gaat dat in zijn werk? Is dat in het buitenland dan bij de club of veeleer bij de speler thuis? Nayis: 'Altijd bij hen thuis. Zij regelen een hotel en een chauffeur die me aan de luchthaven komt oppikken. Ik regel zelf het vliegtuigticket en regel dan achteraf met de speler dat ze me terugbetalen.' Kap je ook andere sportmensen? Nayis: 'Jazeker. Ik heb eens zitten tellen toen een andere journalist me die vraag stelde en heb in vijf jaar tijd toch een driehonderdtal nationale en internationale beroemdheden onder handen genomen.' Herinner je je nog de meest indrukwekkende vraag ooit? Nayis: 'Ik kreeg eens de vraag om Cristiano Ronaldo te kappen, maar dat is op het laatste nippertje in het water gevallen. Ik was bijna met de auto onderweg naar mijn hotel voor een match van Portugal tegen Bosnië in Luxemburg. Eigenlijk ben ik de kapper van Raphaël Guerreiro, die als verdediger bij Dortmund speelt en samen met Ronaldo in het Portugese elftal zit. Guerreiro had me gevraagd om - als ze niet al te ver van Brussel speelden - langs te komen om hen beiden te kappen. Natuurlijk ging ik akkoord. Ik was supergelukkig om ook Ronaldo een keertje te kunnen kappen. 'Onderweg kreeg ik telefoon dat er een probleempje was opgedoken tijdens de training en dat de coach buitenstaanders verbood het hotel binnen te komen. Noch de partners, noch de familie, noch de kappers hadden toegang. Ik moest dus onverrichter zake huiswaarts keren. Vandaag is Ronaldo in mijn kappersstoel geen doel meer op zich. Het zou me natuurlijk enorm plezier doen om hem te mogen kappen, maar aan mijn cv zal het niet veel meer veranderen. Als een nieuwe kapper hier om de hoek uithangt dat hij Olivier Deschacht kapt, dan zal iedereen erover praten: 'Hee, heb je dat gezien? Er is een opvolger voor Mathieu Nayis!' Terwijl ik ook grote namen als Neymar kap maar iedereen dat normaal vindt. 'Toen ik onlangs op sociale media postte dat ik Eden Hazard had gekapt, vond ik niet dat ik de reacties kreeg die ik zou moeten krijgen. Op dat vlak brengt mijn status vandaag de dag wel wat frustratie met zich mee want het was voor mij ook niet makkelijk om tot hier te geraken. Ik heb er hard voor moeten knokken. Vandaag de dag heeft mijn positie meer met geluk dan met talent te maken: als Mbappé, Messi en Neymar zich op dezelfde plek als ik bevinden voor - laat ons zeggen - een match PSG-Real Madrid, dan zal Eden me ongetwijfeld bellen en zeggen: 'Messi en Neymar zitten rechtover mij, je mag ze komen kappen.'' Mocht je carte blanche krijgen om Lionel Messi's haren te doen, welk kapsel zou je hem dan geven? Nayis: 'Daarvoor moet ik eerst de vorm van zijn hoofd zien. Ik zie Messi wel op televisie maar ik heb nooit zijn schedel in mijn handen gehad dus ik ken de vorm van zijn hoofd niet zo goed. Zijn actuele coupe staat hem goed, maar we kunnen zeker iets verbeteren.' Je vermeldde al dat Axel Witsel een goede vriend is; hij heeft speciale haren. Is er een specifieke Rode Duivel die moeilijker haar heeft dan de rest? Nayis: 'Niet echt. Ze zijn allemaal relaxed. Het is een beetje alsof je vraagt of het moeilijk is om zes kapsalons te beheren. In eerste instantie zou ik 'neen' antwoorden, maar uiteindelijk is het wel zo. We hebben al van alles meegemaakt. De ene dag kom ik het ene salon binnen en word ik geconfronteerd met een vochtprobleem, een andere dag is er in een ander salon een stoel stuk of een controle geweest en zo is er altijd wel iets. 'Ik heb intussen zoveel ervaring opgebouwd waardoor ik altijd positief blijf. Ik heb zoveel doelen in mijn leven dat ik niet op geld focus. Ik hoef geen miljoenen te verdienen. Supersterren als Eden of Ronaldo betalen uiteindelijk evenveel als andere vipklanten. Ik wil gepassioneerd bezig zijn en ervoor zorgen dat iedereen mooi gecoiffeerd naar buiten gaat. Dat is wat me uiteindelijk pleziert.' Heb je ooit de haren van Fellaini mogen doen? Nayis: 'Neen, hij heeft het ook niet echt nodig om gekapt te worden, maar we kunnen het wel goed vinden met mekaar.' Tegenwoordig zie je veel dégradés. Is dat een veelgevraagd kapsel in jouw salons of zijn er ook andere populaire stijlen? Nayis: 'De dégradé is het meest ingewikkelde kapsel om te creëren, zeker als je het goed wil doen. België loopt op dat vlak wat achter in vergelijking met de Verenigde Staten of Londen. Bij ons zijn er nog niet zo veel kappers die een dégradé tot in de perfectie kunnen uitvoeren en vandaag de dag zijn er veel acteurs, advocaten,... die zo'n dégradé willen. Ik heb zelfs rechters die bij mij voor een dégradé komen. Het is niet meer zoals een tiental jaren geleden dat het kapsel een negatieve connotatie heeft en je met zo'n korte coupe de discotheek niet in mocht. Vandaag wordt de dégradé aanzien als verzorgd, trendy, klasse. Een heel lage, progressieve dégradé is heel klassevol en kan je zonder probleem met een kostuum dragen voor een chique gelegenheid. Bij mezelf koos ik voor een iets hogere dégradé. Meer flash en wat agressiever.' Vind je dat een Rode Duivel meer veeleisend is dan de standaardklant? Nayis: 'Ik kan niet zeggen dat een welbepaalde Rode Duivel moeilijker is dan een andere. Ze komen, laten hun haren knippen en vertrekken weer. Ze zijn chill. Natuurlijk is het wel zo dat sommigen, zoals Alderweireld en Mertens, heel veel van hun haren houden, maar ze laten dat in het salon niet echt merken.' Heb je ooit van een Rode Duivel eens zo'n exuberante vraag gekregen dat je die hebt geweigerd? Nayis: 'Dries Mertens had me voor de wereldbeker voetbal van 2018 gevraagd om zijn haren helemaal wit te kleuren. Ik moest daarvoor naar Rusland maar kreeg mijn visum niet waardoor - als hij een ganse maand in Rusland zou verblijven - ik de kleur niet zou kunnen bijwerken waardoor die op een gegeven moment geel zou gaan uitslaan en dat zou dan negatieve reclame zijn voor mij. Mertens heeft het uiteindelijk door een ander kapper laten doen en het resultaat was enkele weken later exact zoals ik voorspeld had. Toen Mertens terugkwam heb ik zijn haren wel helemaal wit gekleurd en zijn we samen op tv verschenen. Helemaal top!' Ben je ook bevriend met Dries Mertens? Nayis: 'De meeste Rode Duivels zijn echte vrienden geworden. Eden Hazard komt bij mij thuis eten, ik ga met mijn gezin bij Youri eten. Los daarvan kijken we ook naar mogelijkheden om samen projecten op te starten. Maar voorlopig is daar nog niets concreet zichtbaar van voor het publiek. In hun hoofd ben ik niet meer louter hun kapper. Mathieu Nayis is een naam van iemand die zaken doet, die weinig slaapt, die dingen doet bewegen en zo zien de spelers mij vandaag de dag. Sommige spelers komen gewoon hun haren laten kappen door mijn personeel. De meeste spelers gaan tijdens de openingsuren naar onze kapsalon in Anderlecht, Eigenbrakel of hier in Louise. In onze salon in Eigenbrakel liep je tot deze zomer de kans om Massimo Bruno en Dedryck Boyata tegen het lijf te lopen. Bruno is inmiddels naar Turkije vertrokken. In mijn salon in Sint-Niklaas zal je dan weer met de regelmaat van de klok een speler van Lokeren of Antwerp aantreffen.' Verneem je tijdens het stylen van de vips geen nieuwtjes voordat de pers of het publiek er weet van heeft? Nayis: 'Ik weet alles als eerste, maar mijn lippen zijn verzegeld. ( lacht) De kapper en de makelaar van een speler zijn tenslotte als familie. Sterker nog, de band is zelfs nog intiemer. Alles wat gezegd wordt, moet dan ook confidentieel blijven. Je moet begrijpen dat we een soort van vertrouwensband hebben en die wil ik natuurlijk niet beschadigen.' Heb je geen leuke anekdote? Nayis: 'Op een dag brengt Nathan Kabasele Youri Tielemans tot bij mij. Nathan had Youri overtuigd om één keertje bij mij zijn haren te laten kappen hoewel hij er twijfelachtig tegenover stond omdat hij zijn eigen kapper had. Maar Nathan had hem gezegd dat die Mathieu al te gekke kapsels maakte en dat hij het het echt eens moest proberen... Dus op een dag komen ze na de openingsuren allebei naar mijn kapsalon in Anderlecht. In die tijd was beneden nog geen barbershop maar wel mijn bureau van waaruit ik via de camerabeelden het salon boven kon overzien. Ik beëindig het kapsel van Youri, ga naar beneden om een wax in mijn bureau te halen en ik zie in de camera's Youri dolenthousiast gesticuleren. Ik zie hem zeggen 'wauw wat een kapsel, dat heb ik nooit van mijn leven gezien.' Maar eens ik weer bovenkom, is hij weer in zijn normale doen en heel neutraal. Ik heb er op het moment zelf niks van gezegd maar hem er een aantal jaren later wel mee geconfronteerd en we hebben er samen goed om gelachen.' Waar zie je jezelf binnen tien jaar in een ideaal scenario? Nayis: 'In een ideaal professioneel scenario zie ik me met een internationale keten van kapsalons, franchises of niet. Het is mijn droom dat mijn naam gerespecteerd wordt. Dat als ik een bar, bowling of restaurant zou openen dat mensen meteen weten dat het goed is omdat ik erachter sta. In mijn hoofd hoop ik dat alles dan wel wat eenvoudiger en rustiger zal zijn. Gewoon genieten in mijn kleine tuin met mijn vrouw en kinderen.'