Sinds 1 juli kunnen werkloze profvoetballers voor het eerst in België in een structuur trainen. Eerst waren het er vier, nu soms al twintig. Welkom bij de Free Pro Players FC in Lokeren.

Wat er nog beter kan aan dit initiatief? François Kompany grijnst: 'De salarissen! Die vallen wat tegen.' Gelach bij de jongens rond hem die mee zijn gereden van Brussel naar Lokeren om kosten te besparen. Daartegenover staat dat ze hier niets moeten betalen, de werkloze voetballers die nadat hun contract op 30 juni (of eerder) afliep zonder inkomen vielen.

Op het jeugdcomplex van Sporting Lokeren-Temse hebben de Free Pro Players FC twee kleedkamers voor zich waar ze elke weekdag stipt om 9.45 uur aan de slag gaan. Aan de kleedkamers drie en vier hangt een papier 'beroepsspelers'. Vandaag zijn ze met twaalf. Er werden er zeventien verwacht. Vijf belden af. 's Anderdaags staan er negentien op het veld en worden nog twee nieuwe namen aangekondigd: Jorn Van Camp en Jack Mmaee. Ook Bryan Verboom sloot intussen opnieuw aan, na een testperiode bij een Nederlandse club. Derrick Tshimanga is ook gaan testen, maar hij meldde niet waar. Twee weken later tekent hij een contract bij Waasland-Beveren. Het aantal spelers zonder club dat zich regelmatig aanbiedt in Lokeren, bedroeg vorige week 35. Omdat er een tiental geblesseerd zijn en enkele nog testen, is het aantal aanwezigen op training zelden meer dan twintig, plus twee doelmannen. Dat is het maximaal werkbare voor één trainer. Als alle spelers die tot nu toe al eens mee trainden plots weer fit zijn of geen contract kregen bij de club waar ze testten, zouden ze met 30 zijn. Niet behapbaar voor één trainer, want assistenten heeft Eddy Van den Berge niet. Hij staat als enige in voor de trainingen en de begeleiding. Alle spelers stuurde hij een korte mail met enkele afspraken. Dat ze een half uur voor aanvang van de training verwacht worden, bijvoorbeeld. 'Na verloop van tijd ervaar je dat sommige dingen beter kunnen. Als je werkt met profs, moet je erover waken dat de kwaliteit hoog ligt. In het toelaten van spelers moeten we de lat hoog blijven leggen, qua niveau. Dat is soms een probleem als er spelers arriveren die je niet kent. In het begin krijgt iedereen het voordeel van de twijfel, maar straks moeten we durven selectiever te zijn. Als de spelers naar hier komen, willen ze ook kwaliteitsvolle trainingen. Dat hangt ook van de andere spelers af.' Er staat één man die in de buurt woont te kijken. Het wagenpark valt een stuk bescheidener uit dan dat van de doorsnee profclub, waar de spelers doorgaans de keuze hebben tussen verschillende automodellen. En als ze hier een bal over het net achter het doel trappen, moeten ze hem zelf ophalen. Als er een bal op het dak belandt, moet de trainer de ladder tevoorschijn halen. Dat doet hij na de training dan ook prompt. De Zottegemnaar die elke dag om half acht in Lokeren aanwezig is en die zeventien jaar assistent-coach was bij Zulte Waregem, pompt de ballen op, legt de kledij, door technisch sponsor Jako geleverd en door de mensen van Lokeren keurig gewassen, klaar: een setje per speler, met telkens een vast nummer. Wanneer een speler aankomt, begroet hij de trainer en haalt zijn kledingsetje op. In zijn piepkleine kleedkamertje, waar normaal de jeugdscheidsrechters zitten, staan twee stoelen en boven op de kast staat de set met de wedstrijduitrustingen, net als de trainingskledij in het donkerblauw. De flesjes water en het materiaal worden door de spelers mee naar buiten genomen. Het is altijd weer afwachten hoeveel spelers er opdagen, zegt Van den Berge, die de trainingen in drie talen leidt: Engels, Nederlands en Frans. Zelfs bij Zulte Waregem was hij de laatste jaren niet anders gewend. Alleen wist je daar wel met hoeveel je de training zou aanvatten. 'Hier moet ik altijd een plan B-hebben. Soms heb ik twaalf man, dan weer achttien of twintig. Op een ochtend belde Bo Geens me op: hij had die dag plots interim-werk. Dat moet je respecteren.' Zo zat hij die dag plots zonder keeper. 'Soms werken we met één keeper, af en toe zijn er twee. Die integreer ik dan in de oefeningen.' Een keepertrainer heeft de coach niet, medische begeleiding evenmin. Sinds de wedstrijd op Dessel Sport zorgt spelersvakbond Sporta ervoor dat er een kinesist is op de wedstrijden die de Free Pro Players regelmatig spelen. De eerste wedstrijd tegen Gullegem werd gewonnen. Daarna ging het tegen Mandel United, Knokke, Dessel en Deinze. Twee weken geleden voetbalden de Free Pro Players FC tegen Lierse op Oosterzonen. De spelers pikken elkaar onderweg op om de kosten te delen. Voor een wedstrijd wil Van den Berge wel minstens vijftien spelers. 'Halen we dat niet, dan zeggen we af.' De meeste profs zijn al wat ouder, eind de twintig, begin dertig. De 21-jarige Constantinos Patoulidis is een uitzondering. Hij doorliep de jeugdrangen van Anderlecht, Standard en KV Mechelen. Ook de doelman is nog relatief jong. De 24-jarige Valentin Baume, ex-RWDM, en vorig jaar door Charleroi aan Francs Borains uitgeleend, kan niet elke dag komen. 'Want hij studeert. Een goeie beslissing.' De sfeer op training is goed. Er wordt gelachen, gedold en geschreeuwd, twee uur lang, en dat vijf keer per week. Het lijkt net een training van een clubelftal. Wanneer het oefenwedstrijdje op 15-15 eindigt, mogen de spelers kiezen: winning goal, penalty's of twee keer twee minuten extra tijd. Er wordt al eens gevloekt wanneer een speler die iets minder niveau heeft een slechte pass geeft. Dat is een van de werkpunten naar volgend jaar. Nu krijgt iedereen die zich aanbiedt als ex-profvoetballer een kans, al is het initiatief officieel bestemd voor spelers die vorig seizoen een profcontract hadden in 1A, 1B, eerste nationale amateurs of het buitenland, en die per 30 juni werkloos werden. Papieren worden niet gevraagd als bewijs, zegt de trainer. 'We vragen ze bij aankomst om een fiche in te vullen met hun gegevens en waar ze de laatste drie jaar gespeeld hebben. De meeste namen ken ik. Soms checken we of de gegevens die we kregen kloppen. Ons uitgangspunt in dit eerste jaar is: iedereen verdient een kans. Ik ken veel spelers, maar niet de hele wereld. Onlangs belde een makelaar die een paar testers tijdelijk in België heeft: of die mochten meetrainen? Dat is echt niet de bedoeling. 'Sommige spelers zijn topfit', vervolgt de coach. 'Van anderen merk je dat ze conditioneel niet veel meer gedaan hebben sinds hun laatste clubtrainingen eind vorig seizoen. Als je ze vier keer vier minuten een wedstrijdje laat spelen met telkens twee minuten pauze, zie je in het laatste setje wie conditioneel krap zit.' In feite zou hij in twee of drie groepen moeten werken, naargelang het conditieniveau, maar dat kan hij in zijn eentje niet. 'Mijn principe is: we trainen met bal, en daarin verwerk ik conditiewerk met positiespelen en wedstrijdvormen. Soms las ik een training pas- en trapvormen in op het kunstgrasveld hier. Wie extra conditietraining wil, moet in zijn eentje bijtrainen. Zij krijgen een loopprogramma van Tom Ruytincx, die af en toe bijspringt als het wedstrijd is. Tactische trainingen kan ik evenmin geven omdat er geregeld andere spelers zijn. Zo hadden we hier bijvoorbeeld nog geen diepe spits. Dat betekent dat ik in de wedstrijden een ander systeem moet uitdokteren.' François Kompany, de broer van Vincent, is tevreden over hoe deze start-up werkt. 'Liever hier in een toffe groep met een toffe coach sporten op goeie pleinen dan in mijn eentje, maar ik ken ook veel spelers in onze situatie die liever alleen trainen.' Zijn laatste club was Patro Eisden. 'Maar door corona hebben we amper gevoetbald. Intussen heb ik alvast een eigen bedrijfje opgericht, denkend aan de toekomst.' Hij vindt dit voetbalproject prima georganiseerd voor een eerste jaar. 'Ik ga ervan uit dat wie prof is geweest zijn eigen kring heeft waar hij terecht kan voor medische verzorging en zo.' Kompany hoorde van het project via Jelle Van Damme die er reclame voor maakte op zijn Instagrampagina. Via Kompany belandde ook een andere Brusselaar, Geoffrey Mujangi Bia (onder meer Standard, Lokeren en tot 2020 Maccabi Petach Tikva), hier. Karim Essikal, de 25-jarige Brusselaar die in eerste klasse voor Zulte Waregem, Beerschot en RE Mouscron voetbalde en tot juni bij het Marokkaanse Agadir actief was, hoor je amper op training. De meest opvallende speler de afgelopen maanden vond Eddy Van den Berge de 32-jarige Arnaud Sutchuin Djoum. De Kameroener groeide op in Brussel, speelde bij RSD Jette en RWDM en maakte zijn profdebuut via FC Brussels. 'Dat was toch een Afrikaans kampioen met het Kameroen van Hugo Broos. Jérémy Taravel bracht hem mee nadat zijn contract in Saudi-Arabië afgelopen was.' Lang bleef Djoum niet bij de Free Pro Players FC. Op 2 augustus tekende hij bij het Cypriotische Apollon Limassol. Af en toe bellen clubs de trainer, met vragen over spelers die in Lokeren meetrainen, of vragen spelers hem raad wanneer ze horen dat clubs interesse tonen. 'Ik geef dan eerlijk mijn mening.' Verder is Eddy Van den Berge niet het type dat gauw gaat klagen: 'Ik wist waar ik aan begon. Tot januari gaan we zeker door. Als het project daarna verder loopt, wil ik graag blijven.' Vijf jaar geleden speelde Renato Neto (29) met KAA Gent nog in de Champions League. Vandaag heeft hij bij Free Pro Players FC de meeste kilometers afgelegd. Elke ochtend komt hij vanuit Ruddervoorde, een rit van vijftig kilometer: 'Want als ik een nieuwe club vind, wil ik topfit zijn.' Hij hoorde van het initiatief via Siebe Blondelle met wie hij vorig jaar voetbalde bij SK Deinze in 1B. 'Dit is veel beter dan in je eentje thuis zitten, wat gaan lopen en naar de fitness trekken. We spelen zelfs wedstrijden, en de trainingen zijn van een goed niveau.' Neto kreeg al aanbiedingen, ook van clubs waar hij met de Free Pro Players FC tegen voetbalde, van clubs in het amateurvoetbal. 'Maar ik wacht even af of er niet nog iets beters komt. Ik moet nu de goeie keuze maken, ik ben geen jongen van 25 die even voor een half jaar of een jaar ergens naartoe trekt. Maar als ik echt wil, heb ik morgen een club.' Is zijn manager niet op zoek naar iets voor hem? Hij lacht: 'Tja, dat zou moeten, hé?' Intussen volgt hij ook al een opleiding om personal coach te worden in de sport. 'Als je contract afgelopen is, hoor je van de ene op de andere dag niets meer. Het mentale is het moeilijkste als je werkloos bent', zegt hij. 'Jezelf blijven opladen. Iedereen die je hier ziet, heeft wel eens een moeilijke week.' In de eerste week van juli werd het project, een zuiver privé-initiatief, in België opgestart. Tot een week voor de start was niet helemaal duidelijk of op 1 juli effectief begonnen kon worden. Het plan en de uitwerking zijn het werk van Lode Leirens. Hij heeft geen link met de professionele sport, maar werkt voltijds in het bankwezen. Hij kreeg een idee toen hij hoorde dat er vorig jaar in België 35 werkloze profs waren, en dat er, in tegenstelling tot in andere landen, niets voor hen voorzien is. 'Dat iedereen me zei dat zoiets niet zou lukken, ook al omdat ik nul ervaring had in het voetbalwereldje, was de trigger die ik nodig had.' In mei en juni volgden gesprekken met de betrokken partijen. De Pro League maakte een budget vrij, net als spelersvakbond Sporta, dat sinds september United Athletes heet. Met sportmerk Jako werd een technische sponsor gevonden die de ballen en uitrustingen aanleverde. De VDAB meende dat werkloze voetballers zich gewoon maar moeten aanbieden voor een bijscholing voor een ander vak. Uiteindelijk werd het project opgestart voor een eerste half jaar, van juli tot en met januari. Een periode die twee mercato's omvat. Met het budget wordt één trainer betaald, de huur van de terreinen en de was op Lokeren en de uitrustingen en de ballen door Jako. Winst maakt Leirens niet met dit project: 'Nul komma nul euro. Het kost me ook geen geld, maar als het zo'n succes blijft, moeten we misschien overwegen om meer middelen bijeen te brengen voor een stevigere structuur.' De 35 ex-profvoetballers die nu al regelmatig meetrainen zijn niet de enigen die nog zonder club zitten, weet Leirens. 'Vorig jaar waren er 35 werkloze profs in België, vandaag zijn het er ongeveer 60. ' Om 12 uur fluit Eddy Van den Berge de training af. Tijd om de ballen te gaan zoeken, een lekkere warme douche te nemen, en dan naar huis. Om kwart voor één is iedereen weg. Renato Neto: 'Elke dag zeggen we bij het verlaten van de kleedkamer: I hope I don't see you tomorrow. Want als iemand er 's anderdaags niet meer is, betekent dat misschien dat hij een nieuwe club heeft. Dan ben je blij voor hem, hopende dat jij de volgende bent.'