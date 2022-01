Ook aan de grenzen van ons koninkrijk wordt er gevoetbald. Noord, oost, zuid of west, de bal voelt zich overal best. Vandaag houden we voor de laatste keer halt, bij KVV Dosko Baarle-Hertog, een Belgische club met Nederlandse inslag.

Baarle-Hertog hoort bij de provincie Antwerpen, maar is een Belgische enclave die wordt omgeven door Nederlands grondgebied. Met zijn 32 stukjes België in Nederland lopen de landsgrenzen er op een zeer complexe manier dwars door straten en gebouwen heen. Daardoor lijkt het dorp van bovenaf net een Belgisch-Nederlandse lappendeken.

Zo bevindt de parking van de club zich in Nederland, terwijl de velden en kantine in ons land liggen. KVV Dosko speelt er zijn thuiswedstrijden in derde provinciale waar het momenteel vecht tegen de degradatie.

Vorig jaar stierf voorzitter en sponsor Ad Haneveer. Sindsdien staat het hernieuwde bestuur, onder leiding van Michel Bolckmans, voor de uitdaging om de winkel draaiende te houden. Daarvoor is de kantine, en de bijhorende sfeer, een belangrijke bron van inkomsten voor de club.

"Zonder de kantine zou het voor ons ook veel moeilijker worden. Een bijkomend voordeel is dat de horeca in Nederland aan strengere regels onderworpen werd, waardoor er hier op zaterdagavond wel wel eens vreemd volk binnenstapte. Maar dat hoort erbij en het is de charme van provinciaal voetbal', zegt Bolckmans.

Sinds dit seizoen wordt er geopteerd voor een systeem waarbij elke speler evenveel krijgt en iedereen dus gelijk is. "Net als in de Champions League bepaalt je portemonnee ook wat je op het plein hebt staan. Wij hebben iedereen op hetzelfde bedrag gezet, op dat vlak zijn we wel een pionier in de regio."

Nederlandse mentaliteit

Bolckmans is al sinds zijn jeugd deel van de club en wil er dan ook graag nog minstens een kwarteeuw bij doen om zo het 100-jarig jubileum te kunnen vieren, wat vorig jaar bij de 75e verjaardag door corona niet lukte. "Dit is thuiskomen voor mij, ik ben hier al zo lang dat ik hier echt op mijn gemak ben."

Ook door het huis van Michel, wiens vrouw een Nederlandse is, loopt de landsgrens. Maar het is de locatie van zijn voordeur, die zijn Belgische woonplaats bepaalt. "Ik voel mezelf Belg en dat ben ik ook, maar ik denk wel dat wij de Nederlandse mentaliteit hebben, dat kunnen we niet wegsteken. Een Nederlander is veel mondiger en directer dan een Vlaming. Daar moet je mee leren mee omgaan."

Nederlandse concurrentie

Het Nederlandse Gloria UC ligt op minder dan een kilometer van KVV Dosko. Met een paar kunstgrasvelden en een ledenaantal boven de 500 is dat een stevige concurrent. "Vroeger was het water en vuur, een echt België-Nederlandgevoel."

Ondertussen worden tussen het vernieuwde bestuur van beide clubs wel gesprekken over een samenwerking gevoerd, waarbij een internationaal toernooi in de toekomst eventueel een optie is. Ook wat de dames betreft, is de concurrentie met Nederland sterk aanwezig aangezien het vrouwenvoetbal er veel meer is ingeburgerd.

Voor de eerste ploeg spelen enkele spelers van over de grens. Er zijn er enkele vanuit Tilburg en ook eentje uit Breda waaruit blijkt dat het aantal Nederlanders toch zeer aanwezig is. Bolckmans: 'Het is enkel als je op een ander komt, dat ze weleens zeggen: 'Daar heb je die Hollanders weer.' Dat kan ook niet anders want je zit er middenin.'

Door Ruben Courant

Voorzitter Michel Bolckmans

