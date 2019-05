Isabelle Bauwmans is acht jaar samen met Philippe Clement. We zochten haar op in Waasmunster, waar ze een inkijkje geeft in het leven naast de trainer die met Genk kampioen werd. 'Philippe heeft af en toe iemand nodig die het belang van voetbal relativeert.'

Isabelle Bauwmans (45) moet lang nadenken over de vraag of ze een interview wil geven. Een journalist, fotograaf, de spotlights... Het is gewoon niets voor haar. Wanneer we haar zeggen dat ze vooral over haar man Philippe Clement (45) mag vertellen, vraagt ze nog even bedenktijd. Een paar dagen later krijgen we groen licht. We zijn welkom in Waasmunster.

...