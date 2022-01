Ook aan de grenzen van ons koninkrijk wordt er gevoetbald. Noord, oost, zuid of west, de bal voelt zich overal best. Vandaag houden we halt bij RFC Bütgenbach in de Oostkantons.

Derdeprovincialer RFC Bütgenbach bevindt zich in de Belgische Oostkantons. Een prachtig versierde kerstboom op de rotonde in het midden van het dorp duidt het centrum aan waar ook het supporterscafé ligt en op wedstrijddagen de vlag van de club wordt buiten gehangen.

Eens aangekomen treffen we een licht besneeuwd veld en een omgeving die gezellig wit kleurt. Een mooie setting voor een ontmoeting met Charles Servaty, de vicevoorzitter, schepen van Sport en parlementslid van de Duitstalige gemeenschap.

Naast RFC Bütgenbach telt de gemeente nog twee clubs: KFC Weywertz, die als grootste in eerste provinciale actief is, en USFC Elsenborn. Met deze drie is er sinds vijftien jaar een jeugdsamenwerking genaamd FC WEB.

Elk jaar strijden ze tijdens het clubweekend om de 'Gemeentepokal', een wisselbeker tussen de eerste elftallen ter voorbereiding van het seizoen. Vijf jaar na de oprichting kwam er een uitbreiding met buurgemeenten Büllingen en Rocherath waardoor FC WEB-BüRo ontstond.

"Zo'n samenwerking bij de jeugd is nodig om leeftijdsgenootjes samen te laten spelen", benadrukt Servaty. "De cijfers vertellen ons dat er minder kinderen geboren worden, waardoor er niet genoeg spelers zijn om overal een ploeg te hebben."

Jean-Marie Pfaff

Een ander bijzonder internationaal voetbaltoernooi is 'Bergdorf-EM', ook wel het EK van de hoogstgelegen clubs genoemd. Aan het toernooi mogen verschillende landen uit West-Europa een team afvaardigen op voorwaarde dat ook het nationale eerste elftal, in ons geval de Rode Duivels, zich voor het EK weet te plaatsen.

USFC Elsenborn neemt hier deel als Belgische vertegenwoordiger. Opvallende steun krijgt Elsenborn van Jean-Marie Pfaff die erbij was in een voorbereidingswedstrijd tegen Gulpen, dat door de niet-kwalificatie van Oranje voor het EK 2016 niet mocht meedoen aan het toernooi.

"Er zijn zowel op maatschappelijk en sportief vlak contacten met mensen en ploegen van over de taalgrens." Bij de naburige clubs vinden heel wat toernooien plaats. Zowel Weywertz als Bütgenbach organiseert een internationaal jeugdtoernooi waarvoor deelnemers uit verschillende landen naar de gemeente afzakken. Om de teams een verblijfplaats te bieden tijdens het voetbalweekend, wordt een beroep gedaan op de vele hotels en het sportcentrum 'Worriken'.

Daar zijn verschillende huisjes en driehoekige chalets ter beschikking waar de deelnemende ploegen of andere toeristen kunnen overnachten. Het sportcentrum biedt verder tal van sportaangelegenheden zoals tennisvelden, wandel- en fietsroutes en een zwembad.

Het prachtige meer van Bütgenbach is een van de grootste trekpleisters van de streek. Het smalste deel van het meer wordt door de inwoners ook wel 'het Gibraltar van Bütgenbach' genoemd. De witte stuwdam ('Holzwarche') zorgt voor een stroming die al enkele ongelukkige zwemmers het leven kostte.

In Elsenborn werd recent ook een biatlonbaan opgericht waar in oktober het Belgisch kampioenschap crossbiatlon te bewonderen was.

Het beste van twee kanten

Een belangrijk verschil met Duitsland is de mentaliteit van de mensen. "In de gemeente Bütgenbach zou iets ontbreken als een van de ploegen weggenomen zou worden. De mensen in België hebben nood aan identificatie en een lokale club draagt daartoe bij. In Duitsland is dat minder het geval en is de fierheid niet zo echt."

In het toeristische bureau vat de sympathieke medewerkster Marie-Rose de kracht van Bütgenbach samen: "We nemen het beste van twee kanten, het lekkere Franse eten en de Duitse Gründlichkeit, dat maakt het hier perfect."

Door Ruben Courant

