Ook aan de grenzen van ons koninkrijk wordt er gevoetbald. Noord, oost, zuid of west, de bal voelt zich overal best. Vandaag houden we halt bij RUS Martelange, een club die tegen het Groothertogdom Luxemburg aanschurkt.

Tussen de prachtige Ardense heuvels en de rivier La Sûre ligt voetbalclub RUS Martelange. Het dorp, gelegen op de grens met het Groothertogdom, is een van de bosrijkste gemeentes van België. Het is ook bekend om zijn vele benzinestations en supermarkten die aan de kant van Rombach-Martelange alcohol verkopen tegen goedkopere Luxemburgse prijzen.

Het verschil tussen de twee kanten van de weg is duidelijk. Aan de ene zijde is er een actieve winkelstraat met restaurants en winkels, aan de andere een dorp waar die eerder schaars zijn.

'Op Der Trap', het 'hoofdkwartier' van de voetbalclub te herkennen aan de oude teamfoto's die aan de muur hangen, ligt aan de Luxemburgse kant en is een plek waar supporters, spelers en managers elkaar ontmoeten voor en na de wedstrijd.

'Les Ardoisiers', een verwijzing naar het mijnverleden van de gemeente, is zeer afhankelijk van buurland Luxemburg. Veel inwoners, onder wie een groot deel van het voetbalelftal, werken in Luxemburg, waar de lonen beter zijn. De verschillende sponsors uit het Groothertogdom (benzinestations, restaurants, cafés, enz.) hebben ook een positieve invloed op de financiën van de club. Rond het veld staan de borden van Luxemburgse sponsors naast die van de Belgische.

Bal in de rivier

Bestuurslid Sylvain Cotman, die ook voor het eerste team van de derdeprovincialer speelt, leidt ons rond. Hij is lid van de nieuwe raad van bestuur, die drie jaar geleden is aangetreden om het voortbestaan van de club te verzekeren.

Sinds dit seizoen is de club ook weer competitief gaan spelen, met als doel mee te strijden voor de titel. De ploeg kan hiervoor een beroep doen op twee velden. Enerzijds worden op het B-terrein de trainingen en de wedstrijden van het reserveteam gespeeld. Voor de wedstrijden van het eerste elftal huurt de club het gemeentelijke veld 'Im Wohr', op een kilometer afstand.

© RUS Martelange/Stef Guillaume

Beide plaatsen worden begrensd door La Sûre, die ook de grens met Luxemburg markeert. 'Als er een bal in de rivier valt, is hij een paar minuten later over de grens', lacht onze gastheer.

'De nabijheid van de rivier kan ook problemen veroorzaken. Omdat het gebied snel overstroomt, kan ons veld volledig onder water komen te liggen.'

Duitse mentaliteit

Aan de andere kant van de grens met Luxemburg speelt FC Perlé waarmee RUS Martelange een goede verstandhouding heeft. 'Er is vaak een voorbereidende vriendschappelijke wedstrijd. Verder is er ook een heen-en-weerverkeer van spelers tussen de twee landen. De meeste Belgische spelers hebben hun geluk al beproefd bij een Luxemburgse club. De middelen zijn er anders en de infrastructuur beter, maar ze komen altijd weer terug. De reden? Het Belgische voetbal is feestelijker en familialer. In het Groothertogdom heerst een Duitse mentaliteit met meer 'Pünktlichkeit', die op provinciaal niveau vaak minder gewaardeerd wordt.'

Bij een transfer tussen twee Belgische amateurploegen in de wintermercato moet een nieuwe speler wachten tot het begin van het volgende seizoen om in het eerste team te mogen spelen. Voor een overgang van een Luxemburgse naar een Belgische club of omgekeerd geldt dit niet en mag de speler meteen worden opgesteld aangezien het om een internationale transfer gaat. '

'Het is vrij zeldzaam dat we dit doen, maar het is altijd een mogelijkheid. Vooral als iemand ergens een probleem heeft, kan hij voor ons een meerwaarde bieden', aldus Thierry Simon, de teammanager van Martelange.

© RUS Martelange

Lokaal biertje

In november lanceerden twee bestuurders en spelers van de club, Sylvain en Mathieu, samen met de broer van één van hen, Sébastien, het lokale 'Frontabière'. Het bier werd onmiddellijk de hoofdsponsor van het shirt van het veteranenelftal.

Het logo bevat een 'Sanglion', een combinatie van een leeuw, het embleem van het Groothertogdom, en een everzwijn, het symbool van de gemeente Martelange en de Ardennen. Dit dier is ook terug te vinden op het logo van de club.

Het bier wordt zowel in de 'buvette' (kantine) als 'Op der Trap' geserveerd. Als we bij die laatste aankomen, is het vat helaas leeg, een teken dat het bier van de plaatselijke sporthelden zeer in de smaak valt bij de plaatselijke bevolking?

Door Ruben Courant

