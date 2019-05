'Op iemand trappen die op de grond ligt, zo is de voetbalwereld'

Christian Kabasele, zaterdag met Watford in de FA Cupfinale tegen Manchester City, is een persoonlijkheid op en naast het veld. 'Racisme in de maatschappij? Het probleem is Donald Trump.'

Met Christian Kabasele van Watford staat er weer een Belg in de Cup Final. © BELGAIMAGE