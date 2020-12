Alain Eliasy, die STVV volgt voor Sport/Voetbalmagazine, geeft achtergronden bij het ontslag van Kevin Muscat.

Waarom greep STVV nu in?

Alain Eliasy: 'Volgens het communiqué van CEO Takayuki Tateishi wilde de club 'vroeg in het seizoen opnieuw vertrouwen in de groep brengen en een nieuwe start nemen'.Het ontslag van Kevin Muscat en zijn technische staf was voor niemand een verrassing. Na de zege tegen Gent op de openingsspeeldag dachten de Japanners dat het goed zou komen dit seizoen, maar die match was niets meer dan een fata morgana.'

'De communicatie rond het ontslag van Muscat was nog opmerkelijker dan het ontslag zelf. De beslissing om de Australiër op straat te zetten werd gisteren na de nederlaag tegen Moeskroen genomen, maar het bestuur vond het niet nodig om de spelers meteen in te lichten via het WhatsAppgroepje waar alle praktische informatie over trainingen en afspraken circuleert.'

'Andre Pinto, die eigenlijk van plan was om de spelersgroep woensdagmorgen toe te spreken, heeft dus moeten schakelen nadat de beslissing dinsdagavond gelekt werd aan Het Belang van Limburg. Het typeert ook het beleid van de Japanners dat aan alle spelers en clubmedewerkers expliciet gevraagd werd om geen vragen te beantwoorden over Muscat.'

Was Kevin Muscat de geschikte persoon om STVV te leiden?

Alain Eliasy: 'Muscat wordt omschreven als een aangename kerel om mee te werken en een echte gentleman. Maar hij bleek niet klaar te zijn voor een eerste job in Europa. Op tactisch vlak kon hij nauwelijks het verschil maken en hij gaf naast het veld af en toe een radeloze indruk.'

'Enkele spelers herinneren zich nog een voorval met Duckens Nazon en Nelson Balongo. in augustus. Op zaterdag zat Nazon in de wedstrijdselectie voor de verplaatsing naar Anderlecht, maar zondagmorgen kreeg de aanvaller plots te horen dat hij zijn plaats moest afstaan aan Balongo.'

'Muscat had ook pech dat hij niet kon rekenen op een sterke technische staf. De Spaanse assistent-trainer Carlos Salvachúa sprak nauwelijks Engels en communiceerde bijna uitsluitend met de Spaans en Portugees sprekende spelers van het team.'

'En in de kleedkamer ging al lang het gerucht dat fysiektrainer Luciano Trani de datagegevens van hun gps-trackers niet kon lezen. Een wereld van verschil met zijn voorganger Bart Van Lancker, die na elke training een gedetailleerd rapport opmaakte van de fysieke parameters van de spelers.'

Wat mogen we dit seizoen nog van de Truienaars verwachten?

Alain Eliasy: 'STVV zit in vieze papieren: het heeft op dit moment de op twee na slechtste aanval en de op drie na slechtste verdediging van de competitie. In feite hebben ze geluk dat Moeskroen, de laatste in de stand, met een huurlingenleger aantreedt waarvan de spelers de Belgische competitie niet kennen. Bij STVV kunnen ze namelijk terugvallen op een harde kern van spelers die weten hoe ze punten moeten sprokkelen in de Jupiler League.'

'En de komst van Bernd Hollerbach doet het beste verhopen. Al zullen de spelers wel hun mindset moeten veranderen. Jongens die vorig seizoen met Hollerbach hebben gewerkt, vertellen dat hij van zijn spelers verwacht dat ze trainingsbeesten worden. Wie zich niet in het zweet werkt, maakt zelfs geen kans op een plaats op de bank. Hij wil mannen die zich in de eerste plaats uitsloven op verdedigend vlak en hij kijkt pas daarna naar de voetballende kwaliteiten van de spelers. Met die formule slaagde de Duitser erin om Moeskroen vorig seizoen naar de tiende plaats in het klassement te sturen. En principe moet Hollerbach dit STVV boven de degradatiestreep kunnen trekken.'

