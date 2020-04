De coronacrisis brengt mogelijk de bouwplannen van Ghelamco in de war.

Twee weken vroeger dan verwacht mochten de bouwvakkers die Ghelamco inzet om op de Bosuil te werken aan de nieuwe T4 naar huis. Op de werf is een mengeling aan de slag van Belgen, Portugezen, Polen, Roemenen en andere Europeanen en die kregen vervroegd paasverlof. Niet dat er een bouwverbod werd opgelegd, maar een aantal onderaannemers had door de coronacrisis moeite om een en ander geregeld te krijgen. Na Pasen wordt heropgestart. De werken lopen daarmee een kleine vertraging op. Die kan nog worden goedgemaakt, laat de club weten, enerzijds omdat er wat voorsprong was op het schema en anderzijds omdat Ghelamco merkt dat door problemen elders andere aannemers kandidaat zijn om bij te springen met mensen indien nodig. Materiaal is ook beschikbaar om aan de slag te gaan, dat ligt al klaar in de buurt. De hoofdaannemer werkt nu een protocol uit om op een veilige manier te kunnen starten. De vraag is wel: tegen wanneer moet de bouw klaar zijn? Op dit moment weet niemand wanneer de nieuwe competitie gaat starten. Er worden ook geen noodscenario's uitgerold. In principe gaat T2 volgend seizoen dicht en dat blijft zo. Inmiddels wordt werk gemaakt van de verhuis. Van de 7000 plaatsen waren er vorige vrijdag al zo'n 3000 ingevuld, ongeveer fiftyfifty verdeeld over staan- en zittribune. Deze week gaat de herverdeling verder.