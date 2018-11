Operatie Propere Handen: 1B hijgt in nek KBVB

Doet de voetbalbond er alles aan wat in haar macht ligt om zo snel mogelijk uit te klaren of KV Mechelen zich bezondigde aan matchfixing? Die vraag primeert de komende maanden voor de clubs in 1B. Faalt de bond, dan dreigen forse schadeclaims.