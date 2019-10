Het zat er na de komst van de nieuwe coach Bernd Storck aan te komen: sportief directeur François Vitali verlaat Cercle Brugge.

Cercle Brugge meldt op zijn site dat het in onderling overleg een einde maakte aan de samenwerking met sportief directeur François Vitali.

Onverwacht is dat niet. Op de persvoorstelling van Bernd Storck maandagnamiddag zei Oleg Petrov, ondervoorzitter en CEO van AS Monaco en gedelegeerd bestuurder van Cercle, over de nieuwe hoofdcoach letterlijk: 'He will lead the sportive side of the project.'

De sportieve kant van het project AS Monaco-Cercle Brugge leiden, was tot dan de taak van sportief directeur François Vitali, dus: voortaan zou Storck als hoofdcoach ook de taak van sportief directeur op zich nemen. Dat betekent dat de Fransman overbodig was geworden.

Op de vraag wat er met hem zou gebeuren, zei Petrov dat Vitali daarover aan het nadenken was en dat zijn toekomst zou afhangen van zijn antwoord daarop. Toen al was duidelijk wat beide partijen bezighield: hoe vinden we de best mogelijke financiële regeling om uit elkaar te gaan?

François Vitali werd na de overname van Cercle in juni 2017 door AS Monaco bij Cercle neergezet om 'le projet' op sportief vlak te managen. Dat project (en businessplan) bestaat erin bij Cercle jonge spelers speel- en ontwikkelingskansen te geven en ze zo op te waarderen. De eerste doelstelling was: promoveren naar 1A, om het talent op het hoogste niveau in België te kunnen laten spelen. Dat lukte al het eerste seizoen.

Het tweede jaar werd het behoud verzekerd, maar bleek de spelerskern (mede door een twintigtal aflopende contracten) aan een grondige vernieuwing en een gevoelige upgrade toe. Dat proces verliep heel moeilijk, met als gevolg: slechts drie punten, de laatste plaats in de rangschikking en een trainerswissel na tien speeldagen.

Met de keuze om Bernd Storck de reddingsoperatie te laten leiden, was het lot van Vitali duidelijk: de ervaren Duitser wil daarvoor namelijk zijn hele visie en werkwijze ongehinderd in de club kunnen inbrengen.

