De RTBF zendt woensdagavond een documentaire uit over 'Operatie Zero' ('Operatie Propere Handen'), de zaak rond fraude en matchfixing die het Belgische voetbal enkele jaren geleden op zijn kop zette. De Franstalige publieke omroep geeft woensdagochtend enkele fragmenten vrij die mogelijk wijzen op 'onregelmatigheden' tijdens de play-offs van de Jupiler Pro League in het seizoen 2013-2014.

'Verschillende bronnen zetten vraagtekens bij de play-offs in 2013-2014, die RSC Anderlecht won na een erg spannende eindsprint. Er worden verschillende vragen gesteld: zouden sommige wedstrijden gemanipuleerd kunnen zijn? En vooral, welke rol heeft Mogi Bayat hierin gespeeld?', vraagt de documentaire zich af. De RTBF probeert ook de rol van KRC Genk te achterhalen in de ontknoping van het kampioenschap, toen Standard de reguliere fase afsloot voor Club Brugge (2e) en Anderlecht (3e).

'Van Emilio Ferrera, toen coach van Genk, wordt vaak gezegd dat hij dicht bij het netwerk van de Bayats stond. Een centrale figuur hierin was Mogi Bayat, die veel contacten had binnen beide clubs (Genk en Anderlecht, red.). Zou hij bepaalde beslissingen beïnvloed hebben?' In de documentaire komt een oud-voetballer aan het woord. 'Er zijn verschillende spelers die zeggen dat Mogi Bayat horloges heeft aangeboden. Achteraf weet ik niet of het was om te winnen of te verliezen, maar in ieder geval was het om wedstrijden te beïnvloeden. Dat is zeker', luidt het.

'Ook een voormalige bestuurder uit de Pro League wilde anoniem getuigen. Hij legde uit dat Mogi Bayat hem had verteld dat hij de macht had om te beslissen wie er dat seizoen zou degraderen. Had de almachtige Bayat dan ook de macht om de titelrace te beïnvloeden? De vraag wacht nog op antwoorden', voegde de RTBF eraan toe, terwijl andere media beweren dat de Pro League de kwestie donderdag tijdens een bestuursvergadering zal bespreken.

