Sport/Voetbalmagazine brengt een dossier met 10 oplossingen voor het Belgisch voetbal. Deel 1: Jesse De Preter pleit voor een wetgevend kader rond makelaars én voor het afbouwen en uiteindelijk afschaffen van de transfervergoedingen.

De Preter: 'Eerst en vooral: het is een illusie om te denken dat er geen tussenpersonen meer nodig zijn in het voetbal. Je ziet dat ook in andere sectoren: bij elk grote transactie zijn er mensen in de ketting nodig die een toegevoegde waarde kunnen bieden. Je moet er alleen voor zorgen dat die activiteiten zo transparant mogelijk en zo gereglementeerd mogelijk zijn.''Het clearing house is een stap in de goede richting, maar er is méér nodig. De Pro League, de KBVB en de FIFA mogen zoveel reglementen maken als ze willen, het probleem is dat ze geen politionele bevoegdheid hebben. En kijk naar de lijst van mensen die nu door het federaal parket vervolgd worden: daar zitten meer clubleiders bij dan makelaars. En die mensen moeten dan makelaars controleren?' 'Daarom moet er dringend federaal een wetgevend kader komen voor makelaars. Daarnaast moet er een beroepsorde opgericht worden waarbij ze zich verplicht moeten registreren, zoals dat bestaat voor architecten of geneesheren. Dat orgaan moet ook disciplinair kunnen optreden. Er zullen immers altijd oneerlijke mensen of creatieve geesten zijn die proberen geld af te romen.''Het voorstel voor die wetgeving ligt klaar. Ik heb daar zelf heel veel tijd in gestoken. Het is zelfs afgetoetst bij grondwetspecialisten: het is tot in de puntjes in orde. Er moet bij wijze van spreken alleen nog een handtekening onder gezet worden.''Alleen is het dossier nu door de schandaalsfeer politiek toxisch. Voor politici is het op dit moment gemakkelijker om te zeggen dat ze de stal eens gaan uitmesten.''Een tweede belangrijk punt is de willekeur in de transfervergoedingen. Juridisch gezien zijn die transfersommen legaal, maar eigenlijk, als je daar dieper over nadenkt, zijn die niet normaal. Stel u eens voor dat u als journalist een opstapclausule van 200 miljoen euro hebt...''Het zijn de transfersommen die uitnodigen tot gesjoemel. Een eerlijkere manier om te werken zou zijn om die transfervergoedingen af te bouwen en uiteindelijk af te schaffen.''Ik heb daar vorige maand nog over gesproken met Mino Raiola, met wie ik samen in de raad van bestuur van The Football Forum zit. Je geeft dan wel een deel van je business op, want als makelaar - eigenlijk gebruik ik liever het woord 'consultant' - krijg je vaak een commissie op de transfersom, maar je moet ook intellectueel eerlijk durven te zijn.' Jesse De Preter is, samen met onder meer Mino Raiola en Jorge Mendes, lid van de raad van bestuur van The Football Forum, een internationale organisatie voor makelaars en spelers.