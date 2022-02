Sport/Voetbalmagazine brengt een dossier met 10 oplossingen voor het Belgisch voetbal. Deel 10: Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle Brugge, pleit voor een duidelijke visie en strategie op korte én lange termijn binnen de Pro League.

Goemaere: 'Ik denk dat het duidelijk is dat het Belgisch profvoetbal vandaag in een zware storm zit. Het voordeel is dat er nu ook een momentum is om het te veranderen. Hoewel ik zie dat er vanuit een bepaalde hoek de laatste tijd wel moeite gedaan werd, moet ik zeggen dat men te vaak als brandweerman dossiers reactief, soms ook à la tête du client heeft aangepakt, met alle gevolgen van dien.''Het is niet normaal dat men binnen de 'belangenvereniging' die de Pro League is, om de vijf minuten naar het BAS stapt om beslissingen aan te vallen.''Naar mijn mening hebben we nu nood aan een duidelijke visie en strategie om de problematiek van het voetbal op korte én lange termijn aan te pakken, en hiertoe moeten we alvast starten met het uittekenen van een goed bestuur. Die opdracht om een studie te bestellen rond de toekomst van het Belgisch profvoetbal werd trouwens binnen de algemene vergadering van de Pro League al gegeven na het debacle rond Waasland-Beveren in 2020.''De nadruk moet volgens mij liggen op het installeren van een stevig managementteam, aangestuurd en gecontroleerd door een raad van bestuur. Die hoeft voor mij niet per se voorgezeten te worden door een onafhankelijk persoon, de nadruk moet eerder liggen op dat onafhankelijk managementteam, met de nodige mandaten in belang van alle voetbalploegen. De raad van bestuur moet volgens mij dan wel weer aangevuld worden met onafhankelijke bestuurders met een specifieke aanvullende expertise.' 'Binnen de algemene vergadering moeten beslissingen volgens het algemeen enkelvoudig stemrecht genomen kunnen worden. Vandaag gebeurt dat volgens het meervoudig stemrecht, iets wat in België niet meer bestaat sinds 1919.''Hierdoor komen beslissingen vaak in een soort impasse terecht, want ze zijn of te veel in het belang van de grote ploegen, of te voordelig voor de kleine ploegen. Soms zorgen ze ook voor verdeeldheid binnen een bepaalde groep.' 'De Pro League is een belangenvereniging, die de belangen van alle leden op een gelijke manier moet verdedigen. Het wordt tijd dat we inzien dat het spel gespeeld wordt door meerdere ploegen en dat we elkaar nodig hebben om het gezamenlijk product opnieuw beter te maken, klaar voor het moderne voetbal.'Vincent Goemaere is voorzitter van Cercle Brugge.