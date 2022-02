Sport/Voetbalmagazine brengt een dossier met 10 oplossingen voor het Belgisch voetbal. Deel 2: voor Peter Verbeke, CEO van Anderlecht, zijn beslissingen binnen een club niet het werk van één persoon, maar van een team.

Verbeke: 'Er is iets wat ik opvallend vind in het voetbal: wanneer men het over bepaalde beslissingen heeft - zoals een transfer - krijg je nog te vaak de indruk dat die beslissing het werk van één persoon is. Met dat beeld heb ik willen breken: zowel op als naast het veld is voetbal geen individuele sport, maar een domein waarin je de best mogelijke ploeg moet creëren.''Ons huidige doel is om jonge, Belgische talenten te vinden voor alle functies binnen ons bedrijf, zoals we gedaan hebben met, bijvoorbeeld, Tim Matthys.''Op het niveau van de scouting hebben we heel het departement herbekeken. We behielden twee personen van de oude cel en hebben daar nieuwe dynamische profielen aan toegevoegd die met moderne technologieën kunnen omgaan.''Ik ga niet zeggen dat wat we gedaan hebben gemakkelijk is, maar het is ook geen kernfysica: we moeten mensen vinden die het verschil kunnen maken op het veld én ernaast.''En vooral: we moeten geen geld uitgeven dat we nog niet hebben. Als ik van mening ben dat een talent uit mijn kern 15 miljoen euro waard is, dan moet ik, zolang ik hem niet verkocht heb voor die som, nog niet rekenen op dat geld om een andere transfer voor te bereiden, want ondertussen kunnen er veel dingen gebeuren.''Dat lijkt logisch, maar in het voetbal voelen mensen zich nogal snel rijk en baseren ze zich vaak op zaken die ze nog niet in handen hebben.'Peter Verbeke is CEO van Anderlecht.