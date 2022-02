Sport/Voetbalmagazine brengt een dossier met 10 oplossingen voor het Belgisch voetbal. Deel 3: auteur Willem De Bock pleit voor een versoepeling van de wetgeving rond grote infrastructuurwerken in België en herinnert eraan dat een nieuw stadion een fikse economische hefboom kan zijn voor een voetbalclub.

De Bock: 'Als je kijkt naar andere landen, zijn daar vooral nieuwe stadions gebouwd naar aanleiding van een groot toernooi. Voor het WK 2018 in Rusland: haast allemaal nieuwe stadions, maar neergepoot met enorme budgetoverschrijdingen - de kleinste bedroeg 67 procent! Omdat Vladimir Poetin zich daar achter zet, is dat geen probleem. Dat kun je in een democratie niet verwachten.''Niettemin zag je ook een vernieuwingsgolf in democratische landen, in aanloop naar een topevenement. België heeft een enorme kans gemist om te vernieuwen bij EURO 2000, en natuurlijk recent voor EURO 2020 in Brussel.''In 2000 hebben we ervoor gekozen om wat te rommelen in de marge, maar we hebben geen nieuwe arena's gebouwd. De Rode Duivels hebben nu geen deftig onderkomen. Zo moet de FIFA telkens een afwijking op de normen toestaan om onze nationale ploeg in het Koning Boudewijnstadion officiële interlands te laten spelen.''De stadionproblematiek kadert in een groter geheel in België. Of het nu over de sportwereld gaat, bedrijven, de verkeerssector of de energiesector, grote infrastructuurwerken zijn heel moeilijk te realiseren in ons land. Kijk naar de Oosterweelverbinding in Antwerpen: hoeveel voeten heeft dat niet in de aarde gehad?''Het probleem is dat je telkens een kluwen van regelgeving en vergunningen moet doorworstelen. Bij elke stap is er ook de mogelijkheid om beroep aan te tekenen door buurtbewoners, actiegroepen ... waardoor je nooit klaar lijkt te geraken en zeer vaak uiteindelijk ook niet mag beginnen aan de werken. Want waar in België kun je bouwen zonder dat er iemand iets op tegen heeft? In die zin heeft KAA Gent heel veel geluk gehad met de locatie van de Ghelamco Arena, waar er van niemand protest kwam.''Soms leidt een en ander echt tot absurde toestanden. Toen Club Brugge wilde bouwen aan de Blankenbergse steenweg, stond in het MER (het milieu-effectenrapport, nvdr) dat er problemen waren. Zo moest het landschap behouden blijven omdat vleermuizen er hun weg vonden naar een leegstaande kerktoren waarin ze eten gingen zoeken. Maar even later werd die kerktoren gerenoveerd, waardoor de vleermuizen er niet meer naartoe trokken. Ondertussen moest de club wel vanwege dit en nog wat andere 'problemen' het MER van nul herbeginnen.''De tijd dat politici het voetbal goedgezind waren en dachten een goede beurt te maken door een populaire sport te steunen, is ook voorbij. Bij stadion- en andere grote infrastructuurprojecten trekken politici nu vaak de paraplu van de regelgeving open. En die is veel te complex.''Het helpt ook al niet dat het voetbal nu in een schandaalsfeer is terechtgekomen. Politici willen daar hun vingers niet meer aan verbranden. Ze gaan daarbij echter voorbij aan het feit dat die rem op nieuwe infrastructuur niet alleen een probleem is van de belangrijkste bijzaak ter wereld, maar ook breder: van de Belgische economie en samenleving.' 'Ik denk daarom dat het belangrijk is dat verschillende sectoren, waaronder het voetbal, de krachten bundelen om een maatschappelijk draagvlak te creëren en de politiek te bewegen om de regelgeving soepeler te maken. Vergeten we tenslotte niet dat een goed nieuw stadion, dat heel wat meer biedt dan alleen voetbalmatchen, een fikse economische hefboom voor clubs kan zijn.' Auteur en journalist Willem De Bock schreef het boek 'Dossier stadion: hoe (ont)komt ons topvoetbal aan de achterstand?'