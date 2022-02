Sport/Voetbalmagazine brengt een dossier met 10 oplossingen voor het Belgisch voetbal. Deel 4: Philippe Bormans, CEO van Union, stelt vast dat de supporters van Union zichzelf heel goed reguleren, maar gaat wel in dialoog met hen als dat nodig is.

Bormans: 'Eerst en vooral: ik wil de credits van onze goeie fans niet aan de club of aan mij toeschrijven. We stellen vast dat onze supporters zichzelf heel goed reguleren, zonder dat wij daarin moeten tussenkomen. Zo werd bijvoorbeeld een fan die in het begin van het seizoen met opgestoken middelvinger op ee...

Bormans: 'Eerst en vooral: ik wil de credits van onze goeie fans niet aan de club of aan mij toeschrijven. We stellen vast dat onze supporters zichzelf heel goed reguleren, zonder dat wij daarin moeten tussenkomen. Zo werd bijvoorbeeld een fan die in het begin van het seizoen met opgestoken middelvinger op een foto verscheen, daar direct op aangesproken door de andere supporters. En is er toch een probleem, dan ga ik in gesprek met hen. Wij behandelen onze fans alleszins niet als kinderen door hen regeltjes op te leggen.''Bovendien is het ook duidelijk voor welke waarden Union staat. Wij zijn een familiale traditieclub waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. En wij staan open voor iedereen: anderstaligen, expats, vrouwen, kinderen... Ze zijn allemaal welkom.''Er wordt bij ons ook altijd positief gesupporterd en nooit tégen de tegenstander. Vandaar dat we overal graag gezien zijn.''In 1A zetten we nog méér in op onze communitywerking, die vorig jaar al tot de beste in 1B verkozen werd. Zo gaan we onze supporters oproepen om zelf projecten voor te stellen waar wij, als club, bij kunnen helpen. Dat kan financiële hulp zijn, logistieke hulp of gewoon een duwtje in de rug.''Er zijn hier in Brussel heel wat lokale problematieken die onze aandacht verdienen, rond jeugd, daklozen, enzovoort. Want uiteindelijk heeft een club ook een sociale functie, dus we kijken uit naar de voorstellen van onze fans.' Philippe Bormans is CEO van Union.