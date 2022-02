Sport/Voetbalmagazine brengt een dossier met 10 oplossingen voor het Belgisch voetbal. Deel 5: Dimitri de Condé vindt het te gek voor woorden dat clubs transfers doen zonder dat het scoutingdepartement ervan op de hoogte is.

De Condé: 'Toen ik als sportief directeur begon te werken, was ik echt verrast door het aantal telefoontjes dat ik kreeg van makelaars die ons spelers wilden aanbieden. Ik heb dan heel snel een logische manier van werken gewild en installeerde een directe lijn met de chef scouting.' 'Ik ken heel wat clubs, zelfs bij de meest gereputeerde ter wereld, die transfers doen zonder dat het scoutingdepartement ervan op de hoogte is. Ik vind dat te gek voor woorden. Voor mij is het heel belangrijk om transparant te zijn met mijn team van scouts. Als een speler onze prioriteit is en de transfer kan niet doorgaan om een of andere reden, zal ik hen altijd uitleggen hoe dat komt. Dat gebeurt tijdens onze vergaderingen, die om de twee weken plaatsvinden.' 'Makelaars weten dat het geen zin heeft om mij rechtstreeks te bellen om me te overtuigen om een speler te nemen, want het zijn onze scouts die de profielen bepalen. Dat lijkt normaal, maar het is toch verre van de norm in het milieu.''Een ander werkpunt was om de grootte van ons scoutingteam te beperken. We zijn van veertien naar vijf scouts gegaan, met daarbovenop de chef scouting en nog iemand die zich exclusief met keepers bezighoudt. Zij controleren alle markten, zonder zich te beperken tot een geografische zone.' 'Natuurlijk heb ik door mijn werk ook een heel nauwe band met mijn trainer, omdat ik geen ploeg kan maken zonder rekening te houden met zijn mening. Het is eigenlijk allemaal logisch en het werk kan gedaan worden in goede verstandhouding met de makelaars. Als die tenminste aan de carrière van hun speler denken in plaats van de eerste de beste kans te grijpen om een transfer te doen.'Dimitri de Condé is Head of Football bij KRC Genk.