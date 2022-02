Sport/Voetbalmagazine brengt een dossier met 10 oplossingen voor het Belgisch voetbal. Deel 6: Pierre Locht, directeur van het opleidingscentrum van Standard, vindt dat er nog progressiemarge is om jongeren beter te integreren in de A-kern.

Locht: 'We begonnen met ons project in 2017, op initiatief van de voorzitter die van ons opleidingscentrum de belangrijkste motor van de club wilde maken. Dat is echt een structureel werk, dat niet meteen zichtbaar is. Nog maar pas sinds enkele maanden plukken we daar de vruchten van.''We waren ons ervan bewust dat er meerdere jaren overheen zouden moeten gaan om de eerste resultaten te zien, maar het was een bewuste keuze: we wilden het opleidingscentrum herstructureren op alle niveaus om meer competitieve jongeren naar ons eerste elftal te loodsen. 'Vandaag stellen we cijfermatig vast dat we in België de club zijn die veruit de meeste speeltijd geeft aan jongeren die door onszelf opgeleid werden. En zelfs op Europees niveau scoren we op dat vlak goed.''Onlangs nog zagen we de jongeCihan Canak op het veld komen tegen Anderlecht. Ik zou zelfs niet kunnen zeggen hoelang het geleden is dat een jongen van zestien jaar een klassieker gespeeld heeft in het shirt van Standard. Dat is veelbelovend voor de toekomst, en we hebben er vertrouwen in dat we regelmatig jongeren gaan kunnen brengen die zich doorzetten in het eerste elftal.''Om de doorstroming te verbeteren in de heel moeilijke periode van de postformatie, proberen we ervoor te zorgen dat de grootste obstakels voor jonge talenten uit de weg geruimd zijn. In die zin was de komst van Réginal Goreux naar onze Académie heel kostbaar, want hij heeft het opleidingscentrum zelf meegemaakt. Plus: hij kwam net van de A-kern op het moment dat hij bij ons begon te werken, dus hij had nog een goeie band met het milieu.''We werken hoofdzakelijk op fysieke en mentale aspecten, want de grootste problemen zijn de intensiteit van de inspanningen en het omgaan met de ups en downs in de progressie van een jonge speler.''Ondanks alles hebben we nog een progressiemarge om jongeren nog beter te integreren. De samenstelling van de A-kern moet bijvoorbeeld ook een beetje meer gericht zijn op hen. Om jonge talenten goed te omkaderen ontbreken er enkele spelers met ervaring of met een stuk leadership. Het zijn soms details die een groot verschil maken.'Pierre Locht is directeur van het opleidingscentrum van Standard.