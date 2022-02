Sport/Voetbalmagazine brengt een dossier met 10 oplossingen voor het Belgisch voetbal. Deel 7: Charleroicoach Edward Still, nog altijd maar 31 jaar, vindt dat nieuwe profielen een meerwaarde bieden in het voetbalmilieu.

Edward Still (31) is trainer van Charleroi: 'In een technische staf zitten tegenwoordig steeds meer profielen van mensen die geen spelerscarrière gehad hebben. Ik denk dat dat komt omdat het voetbal op een steeds intelligentere manier gerund wordt en dat het beheer van een club meer op dat van een bedrijf begint te lijken.''Daardoor zijn de poorten van het milieu opengegaan, want er zijn in vergelijking met een paar jaar geleden heel wat nieuwe data in het voetbal beschikbaar. Dat zijn zaken die oud-spelers dus niet noodzakelijk meegemaakt hebben in hun actieve carrière.''Tegenwoordig zie je in een technische staf steeds meer universitairen die experts zijn in het analyseren van alle statistieken die voorhanden zijn. Het beheer van de prestaties, en zeker de fysieke, maakt dat fysiektrainers vandaag bijna onderzoekers geworden zijn die moeten kunnen omgaan met data en wiskunde. In de naburige landen is dat al enkele jaren het geval, en dat wordt nu ook zo bij ons.' 'Elk land heeft intussen zijn voorbeeld van een coach die geen spelerscarrière gehad heeft, maar die toch indruk maakt als trainer: er is natuurlijk Julian Nagelsmann in Duitsland, maar ook iemand als Graham Potter in Engeland. Ik denk dat die nieuwe profielen een meerwaarde bieden, of toch op zijn minst zorgen voor een andere aanpak in het milieu.'Edward Still is trainer van Charleroi.