Dejonghe: 'Meer dan twintig jaar geleden pleitte ik er al voor om een eerste klasse met 14 clubs te maken. Toen voorspelde ik dat ploegen als Harelbeke, Lierse, Eendracht Aalst, La Louvière, Lokeren, Lommel... problemen zouden krijgen. Ik kan alleen maar vaststellen dat ik gelijk gekregen heb.''Er is maar plaats voor 12 à 14 profclubs in België. In 1B is alleen Lierse nog Belgisch, de rest hangt aan het infuus van buitenlandse sugardaddy's. In 1A zijn tal van clubs ook afhankelijk van buitenlandse eigenaars, die doorgaans veel vermogender zijn dan hun binnenlandse collega's.''Een Beneliga dan maar? Dat is volgens mij hopeloos, vooral omdat de wetgeving in de twee landen zo verschillend is. In Nederland hebben niet-EU-spelers bijvoorbeeld een heel ander statuut. Ik denk dat clubs als Standard en Charleroi ook niet wild zijn van het idee, net zoals Heerenveen niet wakker ligt van een wedstrijd tegen Anderlecht.''Best zou zijn: een eerste klasse met 14 clubs, waarvan de top acht play-offs speelt en de laatste zes play-downs, beide mét behoud van de punten. Daarbij zou ik ervoor pleiten om de poort naar beneden groter te maken: drie clubs die degraderen en bijgevolg ook drie clubs uit 1B die kunnen promoveren. Dat neemt een pak degradatiestress weg in 1A. Een jaartje in het 'vagevuur' van 1B is dan ook zo erg niet, omdat de kans dat je een jaar later alweer promoveert, groter is.''Verder: waarom moet het eisenpakket voor promoverende 1B-clubs zo hoog zijn? Kijk naar de stadions die nu in Denderleeuw en in Tubeke staan te verkommeren. Destijds moesten die kunnen beantwoorden aan de normen die opgelegd werden door de Pro League, maar waarom?''Stel je voor dat KMSK Deinze ooit naar eerste promoveert: meer dan 2000 toeschouwers trekken die nooit voor thuiswedstrijden. Misschien wel in het eerste seizoen voor matchen tegen Club Brugge en KAA Gent, maar na enkele jaren is ook dat effect weg.''Neem een voorbeeld aan Nederland: ik denk niet dat pakweg FC Dordrecht of Excelsior Rotterdam zijn stadion heeft moeten aanpassen na promotie naar de Eredivisie. Dus: wees daar wat soepeler in.' Trudo Dejonghe is docent sporteconomie aan de KU Leuven.