Sport/Voetbalmagazine brengt een dossier met 10 oplossingen voor het Belgisch voetbal. Deel 9: Samia Ahrouch, inclusiemanager bij de Belgische voetbalbond, wil rond discriminatie een mentaliteitswijziging teweegbrengen in het voetbal en in de maatschappij.

Ahrouch: 'Met het actieplan Come Together willen we alle vormen van discriminatie in het Belgisch voetbal aanpakken en willen we de boodschap geven dat iedereen, ongeacht wie je bent, moet kunnen genieten van het samen voetballen.''Het is de eerste keer dat er zo'n prioriteit gegeven wordt aan dit thema binnen de KBVB. We hopen dat we met ons actieplan ook sectoren buiten het voetbal kunnen inspireren, want issues als racisme en discriminatie, zoals bijvoorbeeld homofobie, zijn natuurlijk bredere maatschappelijke problemen.''Het actieplan wil sensibiliseren, maar ook sanctioneren als dat nodig is. Slachtoffers van discriminatie kunnen de feiten aangeven door een formulier in te vullen via ons meldpunt. Dat is te vinden op onze site en via de RBFA-app. Zodra er een melding binnenkomt, onderzoeken wij die. We nemen contact op met de melder, maar ook met de beschuldigde en eventuele getuigen.''Uit deze contacten blijkt of het dossier naar de Nationale Kamer tegen Discriminatie en Racisme moet worden gestuurd. Daar oordeelt een rechter, ná verhoor van de partijen, over de zaak, bijgestaan door twee onafhankelijke leden, die we uit een zo divers mogelijke pool halen. In die pool zit bijvoorbeeld ook een politievrouw die ervaring heeft met de materie en iemand van UNIA (Interfederaal gelijkekansencentrum, nvdr).' 'Die rechter spreekt een sanctie uit. De strengste is een schorsing van zes maanden tot twee jaar voor een speler, maar dat kan ook een alternatieve straf zijn, zoals een bezoek aan de Dossinkazerne (museum over de holocaust en mensenrechten, nvdr).''We hebben wel vastgesteld dat er zelfs binnen Justitie - ook buiten de voetbalcontext - nog niet veel alternatieve sancties zijn uitgewerkt voor mensen die schuldig zijn aan discriminatie. Daar zijn wij nu volop mee bezig, in samenwerking met onze partners én met betrekking tot verschillende onderwerpen: religie, afkomst, gender, seksuele geaardheid... We vinden die alternatieve straffen belangrijk, omdat het uiteindelijke doel toch is om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen in het voetbal en in de maatschappij.''Tot nu toe (midden januari 2022, nvdr) kwamen er via het meldpunt al zo'n 150 aangiften binnen en werden bij die Nationale Kamer al ongeveer 60 klachten behandeld. De meeste daarvan gaan over racisme.'Samia Ahrouch is sinds 1 januari 2021 inclusiemanager bij de Belgische voetbalbond.