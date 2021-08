De voormalige Australische international Tim Cahill krijgt een zitje in de beheerraad van KAS Eupen. Dat maakte de club maandag bekend.

De 41-jarige Cahill, goed voor vier WK-deelnames en 108 interlands (50 goals), was als sportief directeur van de Aspire Zone Foundation al betrokken in het Qatarese netwerk waar ook Eupen deel van uitmaakt.

'Ik ben enorm fier en kijk er naar uit om deze club te versterken", reageert Cahill op de website van Eupen. "Ik heb al wat tijd doorgebracht in deze club voor het seizoen startte, en ook vorig jaar volgde ik Eupen vanop afstand. Daardoor heb ik gezien dat de club een enorm potentieel heeft. De staf werkt professioneel en als één geheel voor het welzijn van de club, wat ik enorm cruciaal acht voor successen op en naast het veld. Ik kijk er enorm naar uit om mee de identiteit van de club te helpen vormen en om mijn steentje bij te dragen bij een goede ontwikkeling en groei van de ploeg.'

Tim Cahill geldt in Australië als een echt voetbalicoon. Voor de nationale ploeg speelde hij In zijn actieve loopbaan speelde hij 108 keer; waarin hij 50 goals maakte. Op clubniveau is Cahill vooral bekend van zijn passage bij Everton, waar hij van 2004 tot 2012 speelde. Daarna kwam hij ook nog in actie voor onder meer New York Red Bulls. In 2019 stopte Cahill bij het Indische Jamshedpur FC. Sinds april van dit jaar zit de Australische aanvaller bij de Aspire Academy, dat ook achter KAS Eupen zit.

I’m excited to be able to share my first step into the business executive world by taking on the role as Chief Sports Officer at ASPIRE Academy. @Aspire_Academy https://t.co/fsnAxBMN9N — Tim Cahill AO (@Tim_Cahill) April 10, 2021

