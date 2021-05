Volgens de Buffalo's zou de Mechelse T2 Fred Vanderbiest zich schuldig hebben gemaakt aan racisme tegenover de Gentse debutant Chinonso Emeka. Op de website van Malinwa ontkent hij die aantijging.

'Ik riep naar Chinonso Emeka: "Heeft hij geen eten gekregen of wat?" en dat nadat hij Bijker tegen de grond werkte. Dat is niet racistisch bedoeld. Ik zeg dat tegen iedereen', aldus Vanderbiest. 'Als iemand fors in duel gaat, zeg ik dat. Ik stond die jongen achteraf op te wachten om hem in het Engels uit te leggen wat ik gezegd heb. Maar ik mocht er niet bij en heb het dan aan Vadis Odjidja uitgelegd. Ik ben opgegroeid in zowat de meeste diverse buurt van het land en dan zou ik racistisch zijn? Laat het duidelijk zijn: ik heb niets racistisch bedoeld.'

De directie van Mechelen zegt te onderzoeken wat er is gebeurd. 'Het mag duidelijk zijn: elke vorm van discriminatie of racisme veroordelen we streng', zegt algemeen directeur Frank Lagast. 'Wat er exact gebeurd of gezegd is, weet ik niet. Dat zullen we nagaan. De vierde scheidsrechter en de match delegate stonden in de buurt. We hebben ook met Fred gesproken. We weten allemaal dat hij met veel passie in de dug-out zit. Maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat hij nooit een uitspraak zou doen om iemand te raken omwille van zijn huidskleur of afkomst. Het verslag van de scheidsrechters zal duidelijkheid brengen.'

De Gentse coach Hein Vanhaezebrouck zei na de 1-2 zege, die zijn team een Europees ticket opleverde, dat de uitlatingen van Vanderbiest echt niet door de beugel kunnen. 'Ik stelde een jongen voor het eerst op, zijn debuut op het allerhoogste niveau. Dat zou een feest moeten zijn, maar na afloop zat hij te wenen in de kleedkamer. Ik probeerde met hem te praten, maar de tranen bleven komen. Dit kan echt niet. Dit hoort nergens thuis. Voetbal dient een feest te zijn.'

