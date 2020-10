De laatste testronde op het coronavirus heeft bij RSC Anderlecht twee positieve gevallen opgeleverd. Op de clubwebsite bevestigde de recordkampioen zondagavond dat een speler en een lid van de medische staf een positieve test hebben afgelegd.

Het Nieuwsblad meldt dat het zou gaan om linksachter Bogdan Mychajlytsjenko, die in de zomer nog overkwam van Zorja Loehansk. De Oekraïner moet nu in quarantaine waardoor Vincen Kompany met de handen in de haren komt te zitten. Voor de positie van Mychajlytsjenko komen nog twee spelers in aanmerking met Killian Sardella en Kemar Lawrence, maar die Sardella is geblesseerd en Lawrence is nog niet zo lang terug van een verlengd verblijf in zijn vaderland Jamaica.

De Jamaicaan lijkt voorlopig echter de enige overgebleven optie, maar het is raden naar zijn fysieke paraatheid. Lawrence voetbalde sinds zijn komst in januari dit jaar nog maar 1 minuut voor paars-wit, op 7 maart tegen Zulte Waregem (7-0-winst).

Anderlecht, de zevende in de stand, speelt zijn volgende wedstrijd komende zondag (1 november) thuis tegen leider Antwerp. Afgelopen vrijdag won paars-wit met 1-3 bij Kortrijk.

