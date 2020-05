Oproep aan clubs uit het amateurvoetbal: vul onze enquête in

De coronacrisis heeft diepe wonden geslagen in het amateurvoetbal in België. Sport/Voetbalmagazine wil de schade opmeten, maar ook zoeken naar oplossingen. Daarom: als het amateurvoetbal u lief is, vul onze vragenlijst in!

Een beeld van een willekeurige match in de Belgische amateurafdelingen. © belga