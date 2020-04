Door de coronacrisis verdwijnt Sport/Voetbalmagazine een tijdje uit de rekken, maar geen nood: we blijven doorgaan op onze site en onze sociale mediakanalen! Toelichting van Jacques Sys, hoofdredacteur van het blad.

Het zijn onwezenlijke tijden. Het leven is helemaal stilgevallen. De straten zijn leeg, vele winkels gesloten, de sociale contacten beperkt, de onzekerheid overheerst. We moeten ons allemaal schikken in een nieuwe realiteit. Maar er is ook een golf van solidariteit, het dagelijks applaus voor alle zorgverleners bijvoorbeeld, het is telkens weer een ontroerend en hartverwarmend teken van verbondenheid.

Ook de sportwereld is helemaal tot stilstand gekomen. De voetbalvelden liggen er verlaten bij, de sporthallen zijn gesloten. Er kan ook niet meer worden toegeleefd naar evenementen en dat in een zomer waarin het EK en later de Olympische Spelen de actualiteit zouden beheersen. En tussenin de Ronde van Frankrijk die nu naar een latere datum is verschoven.

Ook Sport/Voetbalmagazine moet zich, net als alle andere media, schikken in een andere wereld. Al ruim veertig jaar verschijnt ons magazine, onlangs brachten we ons verjaardagnummer uit en hertekenden we de lay-out. Veertig jaar al brengen we diepgravende verhalen en achtergronden, met de actualiteit als kapstok. Geen fake nieuws, geen gebakken lucht, maar verdieping en verheldering, ver weg van de waan van de dag.

In deze periode zonder actualiteit en zonder sportbeleving wordt dat steeds moeilijker. Daarom hebben we beslist de wekelijkse publicatie van dit blad na dit nummer even stop te zetten. Het is voor iedereen wachten op het moment dat de sportcarrousel weer op gang komt, wachten op het begin van een nieuwe voetbalcompetitie.

Vanaf dat moment zijn we er ook weer terug in onze vertrouwde vorm. Onze traditionele en 252 pagina's dikke competitiegids is door de jaren heen uitgegroeid tot een voetbalbijbel en zal na deze onderbreking als eerste nummer weer verschijnen, anderhalve week voor de start van de nieuwe Jupiler Pro League. Het wordt dan een nieuwe start, met een magazine op beter papier en met een frisse aanpak binnen een wat hertekende formule. En nog steeds met mooie leesverhalen, die opnieuw met veel liefde zullen worden geschreven en gemaakt.

Intussen blijft Sport/Voetbalmagazine wel bestaan, maar in een andere vorm. We gaan volop inzetten op onze digitale kanalen en zullen onze site (www.sportmagazine.be) uitbreiden en opsmukken. Daar kan u de polsslag van de sport blijven voelen, met duiding en opiniëring, met interviews, met nieuwsbrieven, met wedstrijden met leuke prijzen.

Sport is de belangrijkste bijzaak van de wereld. Het zal voor iedereen een verlossing zijn als de bal weer rolt en het zweet weer vloeit. Ook voor de redactie van dit magazine. Want dat zal betekenen dat het leven zich langzamerhand heeft genormaliseerd. Daar kijken we met zijn allen naar uit. Zorg ondertussen goed voor elkaar. En volg ons verder op onze site en onze digitale kanalen.

