De Amerikaanse middenvelder Jacob Montes, die door Crystal Palace de afgelopen maanden werd verhuurd aan Waasland-Beveren in de 1B Pro League, doet het seizoen uit bij reeksgenoot RWDM. Dat maakten de betrokken clubs donderdag bekend.

De 23-jarige Montes verhuisde afgelopen zomer van de universiteit van Georgetown in de Verenigde Staten naar het Engelse Crystal Palace, dat hem meteen uitleende aan Waasland-Beveren. David Blitzer, de mede-eigenaar van Crystal Palace, is ook eigenaar van Waasland-Beveren. John Textor, de andere eigenaar van Crystal Palace, is dan weer de nieuwe investeerder bij het Brusselse RWDM.

Montes kwam bij Waasland-Beveren, dat momenteel tweede staat, negen keer in actie. Hij verhuist nu naar een rechtstreekse concurrent voor de promotiebarrages, want RWDM staat derde.

