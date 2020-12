Zulte Waregem haalde dinsdag op Eupen een 2-0 achterstand op dankzij een late comeback én de allereerste winning goal van Olivier Deschacht.

Olivier Deschacht debuteerde met Anderlecht in december 2001 (een invalbeurt tegen SK Beveren) op zijn twintigste in de Belgische competitie. Op zijn 39e is de verdediger aan zijn twintigste seizoen in de hoogste klasse bezig.

In die lange carrière was hij tot voor dinsdag goed voor 14 doelpunten. Meestal scoorde Deschacht een goal in een ruime overwinning, of het eerste/tweede doelpunt van een gelijkspel (zoals met Lokeren op 'zijn' Anderlecht), of bij een nederlaag (twee keer). Slechts één keer maakte de Oost-Vlaming de gelijkmaker, de 1-1 met Anderlecht op KV Kortrijk, in 2012. Eenmaal scoorde Deschacht ook twee keer in één wedstrijd, in de play-offs van 2015 tegen KVK.

Maar dus nog nooit de treffer die zijn ploeg drie punten opleverde, zoals die in de 84e minuut op Eupen. Weliswaar een frommelgoal na een warrige fase, maar de volbloedwinnaar in Deschacht was er niet minder blij om, ook al kon hij zijn ploegmaats niet 'knuffelen' en moest hij van hen weglopen.

Opvallend: Oli bekroonde de comeback van Zulte Waregem, dat op Eupen in tien minuten tijd een 2-0 achterstand omboog in een 2-3 zege. De laatste keer dat Essevee won na een achterstand van twee doelpunten dateert van 17 februari 2018, tegen... Eupen. Toen met twee goals van Hamdi Harbaoui en een winnende treffer van Brian Hamalainen op vrijschop.

