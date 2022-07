OH Leuven kondigde aan dat Mathieu Maertens (27) de nieuwe aanvoerder wordt. De Belgische middenvelder werkte het afgelopen jaar een knap seizoen af.

Na het vertrek van assistkoning Xavier Mercier moest Marc Brys op zoek naar een nieuwe kapitein. Niet Raphael Holzhauser of Casper De Norre, maar wel Mathieu Maertens kreeg die rol toegewezen. Een ietwat eigenaardige keuze op het eerste zicht. Zijn naam klinkt niet meteen bekend in de oren, maar in de schaduw van de alomtegenwoordige Mercier speelde Maertens een sterk seizoen. Hij maakte enkele knappe goals, o.a. uit bij Union en thuis tegen Standard.

Op de site reageerde Maertens tevreden: 'Het is mooi dat de trainer mij verkiest als kapitein. Het is goed voor mijn vertrouwen en geeft me toch een boost. Wat voor soort aanvoerder ik wil zijn? Ik ben over het algemeen een rustig persoon, maar op het veld ben ik toch wat anders. Ik probeer mijn ploeggenoten te sturen, scherp te houden en vertrouwen te geven. En als het wat minder gaat, hen ook te steunen. Dat is de taak van een kapitein en ga ik zo goed mogelijk proberen doen', besluit hij.

Klaar voor competitiestart

Maertens kwam in 2017 over van Cercle Brugge toen OH Leuven nog in tweede klasse zat. Het jeugdproduct van de vereniging werd een vaste pion onder het bewind van de toenmalige coach Nigel Pearson. De jonge middenvelder ontwikkelde zich uitstekend en maakte de promotie naar eerste klasse mee.

Die stap hoger was geen probleem voor de inmiddels 27-jarige Maertens. Hij startte vaak in de basis en speelde vlot mee in het aanvallende voetbal van Leuven. Zijn loopvermogen en gevoel voor infiltraties charmeerden de coach van OHL. Nu meent Brys dat Maertens klaar is voor een nieuwe rol.

In de voorbereiding was dat ook het geval. Onder andere in de galawedstrijd tegen Leicester, waar het 3-3 werd, was Maertens de kapitein. Op hln.be blikt hij blij terug op die confrontatie: "We hebben tegen Leicester getoond dat we klaar zijn voor de competitiestart. Ook in de voorafgaandelijke zes oefenmatchen boekten we goede resultaten, maar toen zat er telkens nog behoorlijk wat 'afval' in ons spel. Tegen Leicester was dat al veel minder het geval."

Vandaag neemt OH Leuven het op tegen KV Kortrijk. Op papier twee ploegen die dicht bij elkaar liggen, maar de Kerels hebben het thuisvoordeel. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Westerlo, Antwerp en Club Brugge. Kortom, een zwaar seizoensbegin voor Maertens en co.

Door Siemen Caveye

