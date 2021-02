Antwerp huurt doelman Ortwin De Wolf (23) tot het einde van het seizoen van KAS Eupen. De Oostkantonners legden met de Duitser Robin Himmelmann (31) al een vervanger vast tot komende zomer.

Ortwin De Wolf, die in 2019 Lokeren voor Eupen ruilde, stond dit seizoen in 12 wedstrijden onder de lat. Begin december moest hij zijn plaats afstaan aan Théo Defourny. Bij Antwerp dient De Wolf de concurrentie aan te gaan met Alireza Beiranvand. Jean Butez ligt nog in de lappenmand met een enkelblessure.

Robin Himmelmann speelde van 2012 tot 2020 179 wedstrijden voor FC St. Pauli in de Tweede Bundesliga. Vorige maand werd zijn contract bij die club in onderling overleg ontbonden.

