Zoals verwacht heeft Victor Osimhen (20) Charleroi verlaten. De Nigeriaanse spits trekt naar LOSC Lille, dat vorig seizoen als tweede eindigde. Over de transferprijs is nog niets bekend.

Osimhen werd vorig seizoen door de Carolo's gehuurd van Wolfsburg. Met 20 doelpunten in 36 wedstrijden (alle competities) toonde hij zich heel doeltreffend. Charlerloi lichtte daarop de aankoopoptie en realiseert nu een mooie meerwaarde.

'LOSC is een heel goede club met een kwaliteitsvol project. Hier zijn goede spelers voortgebracht en er hebben ook grote Nigerianen gespeeld. Ik ben heel blij hier te zijn', zegt Osimhen. 'Ik ben nog jong, zit nog in een leerpoces en dit project is ideaal om mij verder te doen groeien.'

Osimhen telt vijf caps achter zijn naam en werd onlangs derde met zijn land op de Afrika Cup. Hij staat al jaren bekend als een groot talent. Zo schoot hij zichzelf een aantal jaren geleden naar de topschutterstitel op het WK U17.