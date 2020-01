Vincent Kompany was volgens de eindjaarspoll van Sport/Voetbalmagazine de verdediger met de meeste impact op de Jupiler Pro League tussen 2000 en 2020. Onder andere Hugo Broos, David Steegen en Geert De Vlieger getuigen over zijn invloed op ons voetbal.

Wanneer Anderlecht eind juli 2003 krap in de verdedigers zit, aarzelt trainer Hugo Broos geen seconde om de 17-jarige verdediger Vincent Kompany te laten debuteren in de Europese kwalificatiewedstrijd uit bij Rapid Boekarest. Radioreporter Peter Vanden Bempt noemt hem na de match een openbaring. Ook zijn ploegmaats zijn lovend. 'Eén tegen één is hij onmogelijk te passeren', zegt Pär Zetterberg. Kapitein Walter Baseggio: 'Hij heeft van niemand schrik.'

Op de vraag wat hem in Kompany's parcours heeft verbaasd, antwoordt Hugo Broos bijna zeventien jaar later met één woord: 'Weinig. Toen ik hem leerde kennen, was het al een uitgemaakte zaak dat hij een fantastische carrière zou maken bij een topclub. Om zo'n parcours af te leggen, moet je ook geloven in je eigen kunnen. Dat is nooit een probleem geweest. Kompany gelooft dat hij de ganse wereld aan kan.'

Ideale kapitein

Dertien jaar na zijn vertrek naar HSV stelt Kompany in een bloedhete tent op Neerpde zijn nieuw paarswit project voor. 'Dit is het beste wat ons is overkomen', zegt Anderlechts perswoordvoerder David Steegen die Kompany voor het eerst ontmoette in 2005 bij de uitreiking van het Bronzen Zinneke voor de Brusselaar van het Jaar.

Steegen ziet ook vandaag nog een man met een geweldige drive op en naast het veld. 'Een ideale kapitein ook. Als je in het woordenboek de definitie van 'kapitein' opzoekt, moet daar staan: Vincent Kompany. Terugkeren naar Anderlecht was de moeilijkste keuze die hij kon maken, maar voor hem is dat geen risico. Hij is zeer on-Belgisch in zijn houding, hij steekt zijn nek uit. Vincent heeft een ongelofelijke focus. Hij sluit gewoon ballast uit.'

Kompany opende deuren

In zijn voorwoord in Kompany's recente boek 'Een jaar om nooit te vergeten', omschrijft Kevin De Bruyne het belang van Kompany voor Belgische voetballers. 'Hij heeft het slot voor andere Belgische spelers opengebroken om in grotere competities aan te treden. Omdat hij het goed deed, ging de markt voor een pak meer Belgische spelers open. Vincent opende deuren.'

Geert De Vlieger die voor Kompany's tijd ook even actief was bij Manchester City beaamt dat: 'Ik maakte bij City de tijd mee dat hun scout me vertelde dat ze in het weekend op zoek gingen naar talent op het continent, en via Frankrijk naar Nederland en Duitsland reden. België was in die tijd voor Engelse scouts nooit een tussenstop. Dat is met de prestaties van Vincent in de Premier League wel veranderd. Toen zijn de deuren voor andere Belgen open gegaan.'

Lees het volledige portret van Vincent Kompany in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 januari.

