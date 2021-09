KAA Gent ving bot voor Thomas Henry en Kalifa Coulibaly, maar haalde vorige week uit met de aanwerving van targetman Darko Lemajic én met twee klinkende prestaties.

Het is een tip die Hein Vanhaezebrouck - als een volleerde meester en redenaar voor de klas - zijn kleedkamer regelmatig inprent: 'In topsport moet je er op de juiste momenten staan. En daarbij komt het veelal neer op één belangrijk en doorslaggevend criterium: efficiëntie.'

Het is een tip die Hein Vanhaezebrouck - als een volleerde meester en redenaar voor de klas - zijn kleedkamer regelmatig inprent: 'In topsport moet je er op de juiste momenten staan. En daarbij komt het veelal neer op één belangrijk en doorslaggevend criterium: efficiëntie.' Gelukkig voor de 57-jarige West-Vlaming was zijn toren Laurent Depoitre net op tijd volledig fit en speelklaar om twee belangrijke afspraken af te werken. Eerst en vooral de terugwedstrijd in de play-offs voor de Conference League tegen de fysiek stugge Polen uit Raków Czestochowa. Er moest immers een 1-0-achterstand opgehaald worden om zich voor de vijfde keer in zeven seizoenen tijd te plaatsen voor de groepsfase van een Europees toernooi. De 32-jarige Lolo is een sleutelpion op het tactische bord van zijn trainer. Hij is de spons die als diepste spits perfect uitvoert wat Vanhaezebrouck verlangt. Kopbalsterk, balvast, in de hoeken van het veld duikend om ruimte te maken voor de opkomende middenvelders of de flankspelers van de andere kant. Het loonde, want een bevrijde Tarik Tissoudali, aanvoerder Vadis Odjidja en Julien de Sart profiteerden hiervan om een afgetekende 3-0-zege te boeken. Amper een paar dagen later volgde de bevestiging, met een onwaarschijnlijke 6-1-overwinning tegen Club Brugge, op basis van hoge pressing, een positieve agressiviteit in de duels en ... een opportunisme voor doel. Vanhaezebrouck pakte al vaker uit met dit recept, waarbij hij niet kiest voor de korte opbouw van achteruit maar gaat voor verticaal voetbal met de lange bal. In Kortrijk koos Vanhaezebrouck als beuker vaak voor Elimane Coulibaly, met later soms zelfs Ivan Santini aan zijn zijde. Bij KAA Gent vervulde de Malinees Kalifa Coulibaly als pinchhitter die rol perfect, waardoor hij de bijnaam Mister Europe verdiende en in augustus 2017 een lucratieve transfer richting FC Nantes versierde. Door de blessuregevoeligheid van Depoitre, die vorig seizoen en de afgelopen maanden constant op de sukkel was, wou zijn coach er absoluut een targetman bij. Thomas Henry (OH Leuven) stond lang hoog op de verlanglijst, want qua profiel is hij erg vergelijkbaar met Depoitre. Ook een terugkeer van Kalifa Coulibaly behoorde tot de mogelijkheden, omdat hij Vanhaezebrouck kent en diens verlangens perfect kan invullen. Aan het einde van dit seizoen loopt zijn contract bij de Ligue1-club af, waar hij financieel zwaar op het budget weegt. Maar KAA Gent werd geconfronteerd met de economische realiteit en de gevolgen van de coronacrisis (volgens algemeen manager Michel Louwagie een verlies van 20 miljoen euro aan inkomsten) en dus volstond hun bod niet. De Italiaanse promovendus Venezia FC wilde niet wachten op het einde van de zomermercato - wanneer de prijzen zakken - en haalde de 26-jarige Franse spits in huis voor naar verluidt 5,5 miljoen euro. Zijn Servische makelaars versierden een lucratieve verbintenis tot 2024. Vanhaezebrouck, die sinds zijn terugkeer naar de Ghelamco Arena in december 2020 de sportieve sleutels van voorzitter Ivan De Witte stevig in handen kreeg, wisselde dan maar het geweer van schouder. Net zoals hij in het verleden eens vanuit het niets de Nederlander Istvan Bakx (KV Kortrijk) in huis haalde en bij KAA Gent de mislukte Serviër Darko Bjedov in januari 2017 voor 300.000 euro liet overnemen van FK Javor-Matis Ivanjica, zocht en vond hij bij de uitgeschakelde Letse tegenstander FK Riga FS de Servische reus Darko Lemajic. Al 28 jaar, een hoog opgeschoten kerel van 1,98 meter voor wie ongeveer 900.000 euro werd betaald. Maar net als de eerder binnengehaalde Vakoun Bayo (vorig seizoen door Celtic verhuurd aan de Franse tweedeklasser Toulouse FC, via tussenkomst van Mogi Bayat) iemand met weinig aansprekende statistieken in matige competities. Lemajic, vermoedelijk een vrij risicoloze investering, moet Depoitre ontlasten en is ook als joker inzetbaar voor het slotkwartier. 'Hein is een trainer die zegt: ik heb je nodig, ik wil met jou werken, want jij hebt iets dat veel spelers niet hebben', verklaarde Elimane Coulibaly - momenteel assistent van Emilio Ferrera bij de beloften van KAA Gent - in oktober 2013 over de manier waarop Vanhaezebrouck iemand overtuigt van zijn zienswijze. Om mee te blijven strijden op drie fronten wilde KAA Gent zijn spelerskern in de breedte versterken tijdens de laatste dagen van de zomertransfermarkt. Afgelopen zomer werd met Bram De Winne een fysiek- en revalidatietrainer weggehaald bij SV Zulte Waregem, om samen met Stijn Matthys de parameters te verhogen. Het was ook de bedoeling om voor elke positie een dubbele bezetting te hebben om te kunnen roteren. Dat lukte niet volledig. Het was dan ook niet verwonderlijk dat afgelopen weekend de namen van Adrien Trebel (RSC Anderlecht) en Mboyo Ilombe (STVV) werden gekoppeld aan de kampioen van 2015. Vanhaezebrouck werkte eerder immers al met beide persoonlijkheden en meerwaardebrengers. Ze kennen de Belgische competitie ook, waardoor hun integratie gemakkelijk kan verlopen. En Michel Louwagie heeft nu eenmaal de reputatie een meester-onderhandelaar te zijn in de slotfase van elke transferperiode.